Mariano Werner se enfoca en el nuevo Mustang

Mariano Werner indicó que está en la parte final del armado del flamante Ford. En diciembre programan pruebas. “Se viene un auto nuevo", dijo.

10 de noviembre 2025 · 17:50hs
El piloto de Paraná piensa en la puesta en funcionamiento del nuevo auto para la temporada 2026.

El piloto de Paraná piensa en la puesta en funcionamiento del nuevo auto para la temporada 2026.

El próximo fin de semana el Turismo Carretera estará poniendo en marcha la cuarta cita de la Copa de Oro RUS 2025 en el marco de la penúltima fecha correspondiente al campeonato actual en el autódromo de Toay, ubicado en la provincia de La Pampa. Para Mariano Werner las posibilidades matemáticas de poder ganar la Copa de Oro todavía están.

Más allá de esa oportunidad, el piloto que defiende los colores de Ford sabe que la situación es compleja por el gran momento que está pasando Agustín Canapino y por la diferencia que le lleva el de Arrecifes que es de 87 puntos. Si bien no bajará los brazos y seguirá enfocado en las dos últimas fechas que quedan, el entrerriano ya comenzó a pensar en el 2026.

Mariano Werner dejó atrás una racha adversa y logró sumar puntos importantes en el CVE.

Agustín Martínez y Mariano Werner consumaron un podio entrerriano

El Gurisito con el Mustang del equipo del Gurí volvió a los primeros planos este fin de semana.

Agustín Martínez y Mariano Werner analizaron el sábado

Lo que era una idea se hizo realidad y Mariano comenzará el campeonato próximo con un Mustang flamante. “Se viene un auto nuevo. Estamos trabajando junto a Marcelo Occhionero y el grupo de sponsor para encarar el año que viene con otro Ford”, comentó.

“Es un proyecto que ya iniciamos y lo queremos tener listo a fin de año para poder probarlo en diciembre. Con respecto a lo que queda lo aprovecharemos para ir probando cosas”, expresó el paranaense.

Mariano Werner destacó el trabajo en el Club de Volantes Entrerrianos

Con el último paso del TC por Paraná, el Club de Volantes Entrerrianos mostró más obras. Entre ellas un salón donde funciona un rolo para todos aquellos equipos y pilotos que quieren contratar el servicio.

El mismo fue donado por Mariano que sobre el tema comentó: “Veo en el Gurí Martínez, en Sergio Lifschitz, y en todo el grupo de trabajo, que le dedican su tiempo de manera desinteresada y me pareció oportuno poner mi granito de arena”.

“La ciudad y el autódromo dieron mucho por nosotros y es hora de hacer nuestra devolución. Tenemos un autódromo clásico, de la vieja escuela, y todo lo que se haga nuevo sirve para estar a la par de la evolución del Turismo Carretera”, finalizó.

