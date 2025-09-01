Uno Entre Rios | El País | Rogelio Frigerio

Elecciones en Corrientes: Rogelio Frigerio felicitó a Valdés por la victoria

Rogelio Frigerio saludó al mandatario electo, que dejó a la propuesta de Javier Milei en cuarto lugar. Atilio Benedetti también se sumó a los festejos

1 de septiembre 2025 · 11:49hs
Elecciones en Corrientes: Rogelio Frigerio felicitó a Valdés por la victoria

El gobernador Rogelio Frigerio felicitó a su par de Corrientes, Gustavo Valdés, por el triunfo electoral en su provincia este domingo. El candidato oficialista Juan Pablo Valdés, hermano del actual mandatario provincial, obtuvo más del 50 por ciento de los votos con la alianza Vamos Corrientes y será el próximo gobernador de la provincia.

“Gran triunfo de Juan Pablo Valdés y todo el equipo de Vamos Corrientes. Felicitaciones a todos por el tremendo respaldo recibido y un abrazo especial para Gustavo Valdés”, publicó Frigerio en sus redes sociales este domingo luego de conocerse los resultados.

“Ahora, a seguir trabajando con más fuerzas y energía que nunca”, completó el mandatario entrerriano.

