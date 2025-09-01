Elecciones en Corrientes: Rogelio Frigerio felicitó a Valdés por la victoria

Rogelio Frigerio saludó al mandatario electo, que dejó a la propuesta de Javier Milei en cuarto lugar. Atilio Benedetti también se sumó a los festejos

El gobernador Rogelio Frigerio felicitó a su par de Corrientes, Gustavo Valdés, por el triunfo electoral en su provincia este domingo. El candidato oficialista Juan Pablo Valdés, hermano del actual mandatario provincial, obtuvo más del 50 por ciento de los votos con la alianza Vamos Corrientes y será el próximo gobernador de la provincia.