Paola Rubattino: "Que la gente vote por esos candidatos que no se van a dar vuelta"

La candidata a diputada nacional por la alianza Ahora la Patria en Entre Ríos, Paola Rubattino, votó esta mañana en Gualeguay.

26 de octubre 2025 · 12:05hs
Paola Rubattino, candidata a diputada nacional por la alianza Ahora la Patria votó esta mañana en la Escuela Provincial "Celestino Marcó" de Gualeguay. La licenciada en trabajo social comparte lista con la candidata a senadora nacional y actual diputada nacional Carolina Gaillard.

"La verdad que es una excelente jornada democrática con el sol bien arriba. Les deseo a todos los entrerrianos y entrerrianas que tengan una buena jornada, que salgan a votar, que hay que engrosar el piso de la democracia y hay que votar con fe y con esperanza", declaró luego de emitir su voto en Gualeguay. Por otro lado, agregó: "Las cosas se pueden cambiar y para eso existe la política". En ese sentido, destacó la concurrencia de la población a las escuelas y pidió: "Que elijan la mejor opción para un futuro que necesita indudablemente de candidatos y candidatas que puedan demostrar idoneidad, altura y coherencia en el Congreso".

Rubattino dijo que si bien no será sencillo, la gente debe apostar por quien cree clave en el Congreso de la Nación para mejorar el futuro inmediato: "Apuesten por aquellos candidatos que no se van a dar vuelta y que no se van a quebrar".

Lista Ahora La Patria 503

Paola Rubattino, candidata a diputada nacional por la alianza Ahora la Patria, licenciada en Trabajo Social, madre y fundadora de la asociación civil Alas. Los candidatos de Ahora. (Lista 503) para el Senado son: Carolina Gaillard y Javier Schnitman y para Diputados: Paola Rubattino, Federico Olano, Evelina Kloster, Ignacio Monna y Ludmila Fernández.

