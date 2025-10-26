Nadia Burgos emitió su voto este domingo "para fortalecer alternativas que no se vendan"

La candidata a diputada nacional por el MST, Nadia Burgos, votó este domingo en la Escuela N°1 de Tiempo Completo "Dr. César Blas Pérez Colman", en nombre de "los trabajadores, las mujeres, disidencias, juventud, jubilados y el movimiento ambiental".
La candidata a diputada nacional por el MST, Nadia Burgos, votó este domingo en la Escuela N°1 de Tiempo Completo "Dr. César Blas Pérez Colman".
El MST propone reformas estructurales, defensa de soberanía y participación directa de la ciudadanía entrerriana. “Luchamos por la igualdad”, dijo Nadia Burgos, candidata a diputada nacional por el MST y agregó: "Voté para seguir fortaleciendo las luchas de los trabajadores, las mujeres y disidencia, la juventud, los jubilados y el movimiento ambiental. Hoy más que nunca, cuando acecha el JP Morgan, el FMI, EEUU, la reforma laboral, el saqueo y la contaminación hay que fortalecer alternativas que no se vendan, que no transen y que se la jueguen para defendernos de verdad"
Lista del MST
La dirigente es seguida por Facundo Scattone, docente universitario y militante socioambiental de Concordia; Ivana Almada, docente de nivel secundario y miembro del Partido Obrero; Víctor Romero, jubilado de Nogoyá; y Keili González, trabajadora estatal y referente feminista y disidente. Para la Cámara de Senadores, la primera candidata es Sofía Cáceres Sforza, docente universitaria y Secretaria General de Sitradu, acompañada por Pablo Amarillo, docente de Concepción del Uruguay, del Partido Obrero.