Uno Entre Rios | El País | Elecciones 2025

Elecciones 2025: ¿Cómo se vota desde el exterior?

Los argentinos y argentinas residentes en el exterior pueden participar de las Elecciones 2025 siempre que tengan domicilio en el exterior asentado en el DNI

22 de octubre 2025 · 12:18hs
Los argentinos y argentinas residentes en el exterior pueden participar de las Elecciones 2025 siempre que tengan domicilio en el exterior asentado en el DNI

Los argentinos y argentinas residentes en el exterior pueden participar de las Elecciones 2025 siempre que tengan domicilio en el exterior asentado en el DNI

Este domingo 26 de octubre los argentinos vuelven a las urnas para elegir diputados y senadores nacionales. Los argentinos y argentinas residentes en el exterior pueden participar de las elecciones 2025 siempre que tengan su domicilio en el exterior asentado en el DNI.

El voto de los argentinos/as residentes en el exterior se realiza mediante Boleta Única de Papel (BUP) y es de carácter optativo.

Elecciones 2025 legislativas. En Entre Ríos 1.155.693 personas están habilitadas para votar. Consultá en qué escuela y en qué mesa votás

Elecciones 2025: ¿Consultaste al padrón dónde votás?

Se distribuirán las 3469 urnas y materiales que serán utilizados en los 666 establecimientos de votación para las elecciones legislativas nacionales.

Comienza el despliegue de urnas y materiales para la jornada electoral

Cada elector vota para elegir Diputados Nacionales en todo el territorio de la República Argentina, y Senadores Nacionales en Capital Federal y en las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

  • La votación puede ser Presencial el día de los comicios generales, en el horario establecido para el acto electoral, en la sede de la representación diplomática o consular argentina correspondiente al domicilio asentado en el DNI.
  • Por correo postal, previa inscripción.

LEER MÁS: Elecciones 2025: ¿Consultaste al padrón dónde votás?

Los argentinos/as residentes en el exterior pueden optar por emitir el sufragio por correo postal, manifestando previamente su voluntad de emitir el sufragio por correo postal, inscribiéndose en el registro que se habilita a tal fin.

La inscripción puede realizarse desde 150 días hasta 120 días antes de la elección general.

LEER MÁS: Boleta Única de Papel: ya se puede simular el voto

Consulta voto postal

  • Marcar en la BUP la opción de tu preferencia (en la/s categoría/s correspondiente/s).
  • Introducir la boleta en el sobre de resguardo del voto y cerrarlo de modo tal que asegure el secreto del voto.
  • Completar y firmar el formulario de la declaración jurada de identidad.
  • Colocar el sobre de resguardo del voto junto con la declaración jurada de identidad dentro del sobre de envío del voto y asegurarse de cerrarlo correctamente.
  • Enviar el sobre de envío del voto por correo postal, sin costo, a la representación diplomática o consular correspondiente o depositarlo personalmente en los buzones que se instalen en las representaciones.
Elecciones 2025 argentinos en el exterior voto

Electores en tránsito en el exterior. Justificación de no emisión del voto.

No pueden votar en el exterior los electores argentinos que:

  • Se encuentren ocasionalmente fuera del país.
  • No tengan registrado en su DNI el domicilio en el país en el que se hallen residiendo.

Para justificar la no emisión del voto, acceder al Registro de Infractores al deber de votar.

infractores.padron.gov.ar

Elecciones 2025 DNI Argentinos exterior
Noticias relacionadas
Tras las elecciones, no habrá clases el lunes 27 en el turno mañana

Tras las elecciones, no habrá clases el lunes 27 en el turno mañana

La Cámara Nacional Electoral dispuso que los resultados se informen por distrito.

La Cámara Nacional Electoral dispuso que los resultados se informen por distrito

Javier Milei confirmó que hará cambios en el Gabinete tras las elecciones del domingo.

Javier Milei confirmó que hará cambios en el Gabinete tras las elecciones del domingo

La Cámara Nacional Electoral se informó cuáles serán los documentos válidos para votar en las Elecciones 2025 e hizo algunas advertencias y prohibiciones

Elecciones 2025: ¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

Ver comentarios

Lo último

El insólito cruce de Javier Milei con un diputado francés: Pedazo de perrito imperialista

El insólito cruce de Javier Milei con un diputado francés: "Pedazo de perrito imperialista"

Concordia implementa la historia clínica digital en los centros de salud

Concordia implementa la historia clínica digital en los centros de salud

Emilia Clarke de turista en Argentina

Emilia Clarke de turista en Argentina

Ultimo Momento
El insólito cruce de Javier Milei con un diputado francés: Pedazo de perrito imperialista

El insólito cruce de Javier Milei con un diputado francés: "Pedazo de perrito imperialista"

Concordia implementa la historia clínica digital en los centros de salud

Concordia implementa la historia clínica digital en los centros de salud

Emilia Clarke de turista en Argentina

Emilia Clarke de turista en Argentina

ATE anunció un plan de lucha con paro, asambleas y movilizaciones

ATE anunció un plan de lucha con paro, asambleas y movilizaciones

El canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia al presidente Javier Milei

El canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia al presidente Javier Milei

Policiales
Caso Daiana Mendieta: Gustavo Brondino seguirá detenido

Caso Daiana Mendieta: Gustavo Brondino seguirá detenido

Jazmín González: dictaron prisión domiciliaria para uno de los participantes del tiroteo

Jazmín González: dictaron prisión domiciliaria para uno de los participantes del tiroteo

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Falleció un vecino de Santa Ana que cayó al lago mientras pescaba

Falleció un vecino de Santa Ana que cayó al lago mientras pescaba

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Ovación
Recreativo prolongo su buen andar y es líder del Clausura de la APB

Recreativo prolongo su buen andar y es líder del Clausura de la APB

Racing juega ante Flamengo en la ida de semifinal

Racing juega ante Flamengo en la ida de semifinal

Liga Paranaense: se completa la 10 fecha del Torneo Clausura

Liga Paranaense: se completa la 10 fecha del Torneo Clausura

Martina Caffaro se midió ante las mejores del continente

Martina Caffaro se midió ante las mejores del continente

Unión goleó a Defensa y Justicia y quedó segundo en la Zona A del Torneo Clausura

Unión goleó a Defensa y Justicia y quedó segundo en la Zona A del Torneo Clausura

La provincia
Concordia implementa la historia clínica digital en los centros de salud

Concordia implementa la historia clínica digital en los centros de salud

ATE anunció un plan de lucha con paro, asambleas y movilizaciones

ATE anunció un plan de lucha con paro, asambleas y movilizaciones

Elecciones 2025: ¿Consultaste al padrón dónde votás?

Elecciones 2025: ¿Consultaste al padrón dónde votás?

Estatales pidieron a Frigerio la reapertura de la paritaria salarial

Estatales pidieron a Frigerio la reapertura de la paritaria salarial

Comienza el despliegue de urnas y materiales para la jornada electoral

Comienza el despliegue de urnas y materiales para la jornada electoral

Dejanos tu comentario