Racing juega ante Flamengo en la ida de semifinal

Racing visita al Fla en el Maracaná por el primer partido , con la intención de llevarse un buen resultado y definir la serie en casa. Arranca a las 21.30.

22 de octubre 2025 · 09:09hs
Racing juega en Brasil esta miércoles.

Racing juega en Brasil esta miércoles.

Flamengo y Racing se enfrentarán este miércoles, desde las 21.30, en el Estadio Maracaná por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. La Academia se medirá, en Brasil, con uno de los cucos de la competición, y deberá tener un gran partido para llevarse un buen resultado que le permita cerrar la serie en El Cilindro.

La Academia viene de eliminar a Vélez en los cuartos de final con un global de 2-0, producto de ganar los dos encuentros 1-0, con gol de Adrián Martínez en la ida y de Santiago Solario en la vuelta. Anteriormente, venció 3-2 a Peñarol en octavos (0-1 en Uruguay y 3-1 en Avellaneda), y finalizó primero en el Grupo E con 13 unidades.

Racing se entonó ante Aldosivi y llegará con confianza al cruce copero

Racing se entonó ante Aldosivi y llegará con confianza al cruce copero

Sportivo Urquiza y Neuquén debieron postergar su compromiso en la Liga Paranaense por su participación en el Torneo Regional Amateur.

Liga Paranaense: se completa la 10 fecha del Torneo Clausura

En lo que respecta al ámbito local, Racing se impuso 1-0 a Aldosivi el último viernes y suma 18 unidades, ocupando momentáneamente el sexto lugar de la Zona A en puestos de clasificación a playoffs.

Por su parte, el Fla avanzó a semifinales sufriendo mucho contra Estudiantes, a quien derrotó por 4-2 en los penales luego de igualar 3-3 en los 180 minutos. En octavos se impuso con claridad ante Internacional de Porto Alegre con un 3-0 en el global, pero clasificaron segundos en el Grupo C con 11 unidades, las mismas que Central Córdoba que culminó tercero.

El último fin de semana jugaron una “final” por el Brasileirao ante Palmeiras que ganaron 3-2, llegando así a los 61 puntos e igualando la línea del Verdao. Ambos son líderes del campeonato y máximos candidatos al título.

El probable once inicial de Flamengo vs. Racing, por la Copa Libertadores

Agustín Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luís.

La posible formación de Racing vs. Flamengo, por la Copa Libertadores

Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas o Gastón Martirena; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Flamengo vs. Racing, por la semifinal de la Copa Libertadores: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 21.30.
  • TV: Fox Sports
  • Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
  • VAR: Carlos Orbe (ECU)
  • Estadio: Maracaná.
