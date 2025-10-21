Uno Entre Rios | La Provincia | clases

Tras las elecciones, no habrá clases el lunes 27 en el turno mañana

El CGE dispuso que el lunes 27 de octubre no se dictarán clases en el turno mañana en aquellas escuelas que sean utilizadas como centros de votación el domingo.

21 de octubre 2025 · 19:04hs
Tras las elecciones

Tras las elecciones, no habrá clases el lunes 27 en el turno mañana

El Consejo General de Educación (CGE) informó que el lunes 27 de octubre no habrá clases en el turno mañana en las escuelas utilizadas como centros de votación, para garantizar la limpieza y desinfección tras las elecciones. El personal directivo y auxiliar deberá presentarse en sus horarios habituales para realizar dichas tareas.

Tras las elecciones, no habrá clases el lunes 27 en el turno mañana

Tras las elecciones, no habrá clases el lunes 27 en el turno mañana

El comunicado del CGE

El Consejo General de Educación (CGE) dispuso, mediante la circular Nº 17, que el lunes 27 de octubre no se dictarán clases en el turno mañana en aquellas escuelas que sean utilizadas como centros de votación durante las elecciones generales del domingo 26 de octubre.

El municipio de Paraná instó a reforzar los controles contra el cáncer de mama

El municipio de Paraná instó a reforzar los controles contra el cáncer de mama

Comenzaron las evaluaciones de alfabetización en salas de cinco de toda la provincia

Comenzaron las evaluaciones de alfabetización en salas de cinco de toda la provincia

La medida responde a la necesidad de garantizar las condiciones de higiene y seguridad en los establecimientos escolares luego de la jornada electoral.

Desde el CGE se aclaró que, si bien no habrá actividad escolar con estudiantes, el personal directivo, de maestranza y los servicios auxiliares deberán presentarse en sus horarios habituales para llevar adelante las tareas de limpieza y desinfección de las instalaciones.

La disposición aplica únicamente al turno mañana del lunes 27, por lo que el funcionamiento en los turnos tarde y noche dependerá de la organización y situación particular de cada establecimiento.

