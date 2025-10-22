Uno Entre Rios | La Provincia | urnas

Comienza el despliegue de urnas y materiales para la jornada electoral

Se distribuirán las 3.469 urnas y materiales que serán utilizados en los 666 establecimientos de votación para las elecciones legislativas nacionales.

22 de octubre 2025 · 10:40hs
La Secretaría Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos informa que este jueves 23 de octubre comenzará el operativo de despliegue de urnas y materiales electorales para las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo 26 de octubre. Partirán las 3.469 urnas que serán utilizadas en los 666 establecimientos de votación habilitados en la provincia.

Las tareas se desarrollarán desde la sede de la Secretaría, ubicada en Urquiza 840 de Paraná, y continuarán durante toda la jornada. El operativo se lleva adelante de manera conjunta con personal del Correo Argentino y bajo la custodia del Comando Electoral, a fin de garantizar la seguridad y trazabilidad de todo el material distribuido.

Cronograma de despliegue de urnas

Desde la Secretaría partirán las 3.469 urnas que serán utilizadas en los 666 establecimientos de votación habilitados en la provincia. Cada una viaja acompañada de su bolsín, que incluye el acta de escrutinio, telegramas, certificados, talonario de Boletas Únicas de Papel (BUP), padrones principal y auxiliar, así como los afiches con el padrón de mesa, la oferta electoral y el borrador para el escrutinio.

LEER MÁS: Elecciones 2025: Qué y cómo se votará el 26 de octubre

También se incorporan precintos, credenciales para las autoridades de mesa y una caja de útiles con bolígrafos indelebles, cinta adhesiva, fibrones, sellos, reglas, fajas de seguridad, normativa electoral y sobres para los distintos procedimientos previstos durante la jornada (boletas reemplazadas, votos recurridos e impugnaciones de identidad).

Una vez preparados, los materiales son trasladados al Correo Argentino, donde -junto con las cabinas de votación- permanecerán resguardados bajo custodia del Comando Electoral hasta el despliegue final.

A partir del sábado 25 de octubre, se iniciará el envío hacia las escuelas de toda la provincia, donde los elementos serán recibidos por los delegados judiciales y entregados a las autoridades de mesa el día de la elección.

