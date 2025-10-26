Uno Entre Rios | El País | Fabricio Mesquida

Fabricio Mesquida votó en Piedras Blancas

Fabricio Mesquida, intendente de la localidad, consideró: "Hermosa jornada para seguir consolidando la vida democrática de nuestra querida Argentina".

26 de octubre 2025 · 16:53hs
Fabricio Mesquida emitiendo su voto.

Fabricio Mesquida emitiendo su voto.

El presidente municipal de Piedras Blancas, Fabricio Mesquida, emitió su voto en estas elecciones 2025. Antes del mediodía el intendente de la localidad del departamento La Paz llegó a las instalaciones de la Escuela Primaria N° 77 Pedro Pablo Bardín, donde emitió su sufragio en la mesa 1.107.

"Hermosa jornada para seguir consolidando la vida democrática de nuestra querida Argentina", publicó en sus redes sociales el funcionario.

José Luis Espert emitiendo su voto.

José Luis Espert votó y habló por primera vez tras renunciar a su candidatura

Elecciones 2025: pasadas las 17 ya votó el 58,5% del padrón nacional.

Al cierre de los comicios, la participación alcanza casi el 60% del padrón nacional

Alrededor de las 11.45 el funcionario llegó a la escuela, donde saludó a las autoridades de mesa y rápidamente emitió su voto para luego retirarse.

Fabricio Mesquida Piedras Blancas Elecciones 2025 Elecciones
Noticias relacionadas
Elecciones 2025: pasadas las 17 ya votó el 58,5% del padrón nacional.

Al cierre de los comicios, la participación alcanza casi el 60% del padrón nacional

Sergio Massa votó en Tigre y destacó la alta participación electoral.

Sergio Massa votó en Tigre y destacó la alta participación electoral

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se equivocó al doblar la Boleta Única y tuvo que volver al biombo.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se equivocó al doblar la Boleta Única y tuvo que volver al biombo

Mauricio Macri votó y pidió al Gobierno reforzar la gobernabilidad.

Mauricio Macri votó y pidió al Gobierno "reforzar la gobernabilidad"

Ver comentarios

Lo último

Fabricio Mesquida votó en Piedras Blancas

Fabricio Mesquida votó en Piedras Blancas

La Boleta Única de Papel debutó con éxito: rapidez y  claridad 

La Boleta Única de Papel debutó con éxito: rapidez y  claridad 

Colonia Elía: tras votar, un hombre fue arrestado por una causa de abuso en Buenos Aires

Colonia Elía: tras votar, un hombre fue arrestado por una causa de abuso en Buenos Aires

Ultimo Momento
Fabricio Mesquida votó en Piedras Blancas

Fabricio Mesquida votó en Piedras Blancas

La Boleta Única de Papel debutó con éxito: rapidez y  claridad 

La Boleta Única de Papel debutó con éxito: rapidez y  claridad 

Colonia Elía: tras votar, un hombre fue arrestado por una causa de abuso en Buenos Aires

Colonia Elía: tras votar, un hombre fue arrestado por una causa de abuso en Buenos Aires

José Luis Espert votó y habló por primera vez tras renunciar a su candidatura

José Luis Espert votó y habló por primera vez tras renunciar a su candidatura

Al cierre de los comicios, la participación alcanza casi el 60% del padrón nacional

Al cierre de los comicios, la participación alcanza casi el 60% del padrón nacional

Policiales
Colonia Elía: tras votar, un hombre fue arrestado por una causa de abuso en Buenos Aires

Colonia Elía: tras votar, un hombre fue arrestado por una causa de abuso en Buenos Aires

Recuperaron tres bicicletas robadas en un edificio de Paraná

Recuperaron tres bicicletas robadas en un edificio de Paraná

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Trasladaron a un jefe narco: del tiroteo en Gualeguaychú a una cárcel de máxima seguridad

Trasladaron a un jefe narco: del tiroteo en Gualeguaychú a una cárcel de máxima seguridad

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Ovación
Estela Leguizamón una luchadora solidaria y tenaz

Estela Leguizamón una luchadora solidaria y tenaz

Los chicos del Estudiantes listos para el Maratón Omar Boeri

Los chicos del Estudiantes listos para el Maratón Omar Boeri

Dalmiro Dettler cumple sus sueños en el exterior

Dalmiro Dettler cumple sus sueños en el exterior

GP de México: Colapinto quedó último en la clasificación

GP de México: Colapinto quedó último en la clasificación

Están los semifinalistas del Torneo Regional del Litoral M19

Están los semifinalistas del Torneo Regional del Litoral M19

La provincia
La Boleta Única de Papel debutó con éxito: rapidez y  claridad 

La Boleta Única de Papel debutó con éxito: rapidez y  claridad 

La democracia se construye entre todos, dijo Rosario Romero

"La democracia se construye entre todos", dijo Rosario Romero

Stratta: Es la oportunidad de expresar si queremos seguir esta senda o mirar con esperanza al 2027

Stratta: "Es la oportunidad de expresar si queremos seguir esta senda o mirar con esperanza al 2027"

Alicia Fregonese: Es importante que todos votemos para mejorar nuestra democracia

Alicia Fregonese: "Es importante que todos votemos para mejorar nuestra democracia"

Joaquín Benegas Lynch votó en La Paz y reafirmó su compromiso con la libertad

Joaquín Benegas Lynch votó en La Paz y reafirmó su compromiso con la libertad

Dejanos tu comentario