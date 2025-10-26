El presidente municipal de Piedras Blancas, Fabricio Mesquida, emitió su voto en estas elecciones 2025. Antes del mediodía el intendente de la localidad del departamento La Paz llegó a las instalaciones de la Escuela Primaria N° 77 Pedro Pablo Bardín, donde emitió su sufragio en la mesa 1.107.
Fabricio Mesquida votó en Piedras Blancas
Fabricio Mesquida, intendente de la localidad, consideró: "Hermosa jornada para seguir consolidando la vida democrática de nuestra querida Argentina".
26 de octubre 2025 · 16:53hs
Alrededor de las 11.45 el funcionario llegó a la escuela, donde saludó a las autoridades de mesa y rápidamente emitió su voto para luego retirarse.