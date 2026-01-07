El tren Rosario–Buenos Aires cambia su cabecera y ahora tardará más que en 1899

Desde este sábado, por obras en la infraestructura ferroviaria, las formaciones dejarán de llegar a Retiro y finalizarán en la estación de trenes Colegiales.

La estación de trenes Rosario Sur se inauguró el 21 de julio de 2015. Los viajes a Buenos Aires se habían retomado unos meses antes, el 1º de abril. Hoy, dista de tener los servicios básicos.

El tren Rosario–Buenos Aires modificará desde este sábado su histórica cabecera porteña. Por obras en la infraestructura ferroviaria, las formaciones dejarán de llegar a Retiro y finalizarán su recorrido en la estación Colegiales , un cambio que no solo altera el punto de arribo y partida, sino que extiende la duración del viaje a siete horas y 17 minutos . El dato, que sorprende por su contraste con el pasado, reaviva una discusión recurrente: hoy el servicio es más lento que en 1899 , cuando el expreso unía Rosario y Buenos Aires en poco siete horas y tres minutos .

La confirmación llegó esta semana por parte de Trenes Argentinos , que habilitó además la venta de pasajes entre Rosario y Buenos Aires hasta el 31 de enero. Hasta este viernes , todo seguirá como de costumbre: salida y llegada a Retiro, con los tiempos habituales. El cambio se hará sentir recién a partir del sábado.

Desde ese día, el tren tendrá como cabecera porteña la estación Colegiales, ubicada sobre la avenida Federico Lacroze. No se trata solo de un cambio de nombre en el cartel de destino. El recorrido se extenderá y el tiempo total de viaje pasará de seis horas y media a poco más de siete horas, una diferencia que suma cansancio y obliga a reorganizar conexiones para quienes usan el tren como alternativa al micro o al auto.

Con el nuevo esquema, los horarios quedarán de la siguiente manera. El tren 277 partirá desde Colegiales a las 19.47 y llegará a Rosario Norte a las 3.04 del día siguiente. En sentido inverso, el tren 278 saldrá de Rosario a las 4 de la madrugada y arribará a Colegiales a las 11.17. Para muchos pasajeros, el cambio implicará madrugadas más largas o llegadas más tarde de lo previsto.

Una vez en Colegiales, el viaje todavía no termina. La cuenta rosarina Amigos del Riel recordó las alternativas para llegar al centro porteño: la línea D de subte, desde la estación Olleros, a unas cuatro cuadras, o el colectivo 152, que conecta con Retiro, el Bajo y La Boca desde el Metrobús de avenida Cabildo. Son combinaciones posibles, aunque suman tiempo y trasbordos a un trayecto que ya se estiró.

Un contraste con el pasado del tren

El cambio reavivó, además, una comparación histórica que no pasó desapercibida. Según recordó Amigos del Riel, en 1899 el Ferrocarril Buenos Aires–Rosario hacía el recorrido Retiro–Rosario Norte en 7 horas y 3 minutos, con su Expreso y combinación a Tucumán. Es decir, más rápido que hoy, 126 años después. El dato funciona como curiosidad, pero también como síntoma de una discusión recurrente sobre el lugar del tren en el transporte argentino.

Por ahora, no hay fecha oficial para el regreso a Retiro, ni para la reactivación de los servicios hacia el norte del país. Hasta nuevo aviso, los pasajeros deberán acostumbrarse a un viaje más largo y a un destino final distinto, mientras las obras avanzan y el tren sigue corriendo, aunque un poco más lento que en el pasado.