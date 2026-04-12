El SMN emitió una alerta por lluvias y tormentas para Entre Ríos: cuándo se producirán

El SMN anticipó lluvias y una alerta por tormentas en Entre Ríos, con registros que podrían superar los valores habituales. El martes sería el día más crítico.

Se esperan fuertes tormentas para Entre Ríos y gran parte del país.

La alerta por lluvias y tormentas del SMN marcó el panorama meteorológico para la semana del 13 al 20 de abril en Argentina, con foco en el litoral y el norte del país, donde se esperaron precipitaciones abundantes y eventos de variada intensidad. En paralelo, gran parte del territorio nacional registró temperaturas superiores a los valores normales para esta época del año, configurando un escenario climático contrastante.

En Entre Ríos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por tormentas para la tarde y noche del martes. El organismo indicó que el área sería afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

SMN: sigue el tiempo inestable con tormentas sobre la región

De acuerdo al reporte oficial, los fenómenos estarán acompañados por abundantes precipitaciones, actividad eléctrica frecuente, posibles caídas de granizo y ráfagas de viento que pudieron alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 milímetros, con la posibilidad de que esos registros fueran superados de manera puntual en determinadas localidades.