Agmer, entre el paro de Ctera y la paritaria docente

Delegados de Agmer escucharán este lunes la propuesta del Ejecutivo provincial. En tanto, ya anticiparon que se sumarán al paro propuesto para el 2 de marzo.

22 de febrero 2026 · 17:49hs
Representantes de Agmer recibirán este lunes la propuesta salarial del Gobierno provincial.

Representantes de Agmer recibirán este lunes la propuesta salarial del Gobierno provincial.

El congreso de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) resolvió un paro de 24 horas para el lunes 2 de marzo que incluirá caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país. En tanto, este lunes es la reunión de paritarias entre Agmer y el Gobierno provincial. ¿Qué postura tomará el gremio?

Entre los ejes de este plan de lucha de Ctera se encuentra la discusión de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y el rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.

Casi 20 mil personas en la anteúltima noche del Carnaval del País

Casi 20 mil personas en la anteúltima noche del Carnaval del País

ana maria alvarez denuncio demoras del pami: milei no ha podido ocuparse de los viejos

Ana María Álvarez denunció demoras del PAMI: "Milei no ha podido ocuparse de los viejos"

Asimismo, se impulsarán acciones durante todo el mes de marzo para informar y esclarecer a la comunidad sobre el verdadero significado de este proyecto y las consecuencias que implicaría para la educación pública.

La posición de Agmer

Lía Fimpel, secretaria adjunta de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), anunció que el sindicato, que es entidad base de la Ctera, se sumará a la huelga del lunes 2 de marzo.

Los sindicatos docentes de Entre Ríos están convocados para este lunes, a las 16, en Trabajo, para avanzar en la negociación paritaria salarial.

“Es un escenario complicado, primero, por los tiempos. La convocatoria se hace una semana antes del inicio de las clases. Y además con poco tiempo para debate. Agmer convocó a congreso para el mismo lunes 23. El debate va a ser bastante complicado”, anticipa la adjunta de Agmer.

La dirigente sindical planteó el escenario: Agmer había reclamado la apertura de paritarias en agosto y en diciembre de 2025 y no hubo respuesta oficial.

“Veníamos esperando la convocatoria del Gobierno. Estuvimos todo enero a la expectativa de una llamada, de que haya una convocatoria, y sucede recién para el lunes 23. No somos los trabajadores los que han llevado a esta instancia de apuros, sino que es el propio Gobierno”, aseveró.

Por otra parte, en un comunicado de prensa, la UDA, que lidera Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT, y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), dirigida por Fabián Felman, advirtieron al Gobierno nacional que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si no convocas a paritarias”.

Los dos sindicatos subrayaron que “si no se concreta una convocatoria urgente a paritarias, el conflicto con el sector docente podría profundizarse y prolongarse, lo que afectará –por imposición de las actuales circunstancias generadas por el Gobierno– el normal funcionamiento del ciclo lectivo”.

Agmer CTERA Gobierno
