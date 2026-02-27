Uno Entre Rios | El País | Hidrovía

Hidrovía: hubo tres ofertas y aval de la ONU en la licitación internacional

El Gobierno nacional completó la apertura de sobres de la licitación pública internacional para privatizar la Hidrovía. La concesión será a 25 años.

27 de febrero 2026 · 17:07hs
Este viernes hubo tres ofertas y aval de la ONU en la licitación internacional de la Hidrovía. 

El Gobierno nacional completó este viernes la apertura de sobres de la licitación pública internacional para privatizar la Vía Navegable Troncal y recibió tres ofertas de las principales dragadoras del mundo, con aval técnico de la ONU y respaldo multisectorial.

El proceso tiene como objetivo la modernización, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, también denominada Hidrovía, una ruta estratégica por la que circula el 80% del comercio exterior argentino y de países de la región.

Las ofertas para la Hidrovía

Se presentaron tres propuestas correspondientes a las firmas Jan De Nul NV, DEME y DTA Engenharia, consideradas entre las principales empresas dragadoras a nivel global.

El pliego fue elaborado con el respaldo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), organismo que garantizó la transparencia del proceso y aseguró criterios de competitividad en la adjudicación.

La iniciativa contó con el apoyo de la Bolsa de Comercio de Rosario; la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC); la Cámara de Puertos Privados Comerciales; la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas; y los gobiernos de Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y Buenos Aires.

También respaldaron el proceso las Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, Federación Agraria y organizaciones ambientalistas, entre otros representantes técnicos y productivos.

El proceso de licitación

La licitación se estructuró en tres sobres: el primero evalúa antecedentes operativos y capacidad técnica y financiera; el segundo analiza el Plan de Trabajo con sistema de puntajes y el tercero pondera la oferta económica, con mayor peso para garantizar la tarifa más baja posible.

Tras el análisis de las propuestas, el Ejecutivo avanzará con la adjudicación y la firma de un contrato de concesión a 25 años, a riesgo empresarial y sin aval del Estado, con una inversión estimada en más de 10 mil millones de dólares.

El proyecto apunta a permitir que buques de gran calado operen a plena capacidad, reducir costos logísticos y mejorar la competitividad del comercio exterior argentino.

