Hidrovía: hubo tres ofertas y aval de la ONU en la licitación internacional

El Gobierno nacional completó este viernes la apertura de sobres de la licitación pública internacional para privatizar la Vía Navegable Troncal y recibió tres ofertas de las principales dragadoras del mundo, con aval técnico de la ONU y respaldo multisectorial.
El Gobierno nacional completó la apertura de sobres de la licitación pública internacional para privatizar la Hidrovía. La concesión será a 25 años.
El proceso tiene como objetivo la modernización, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, también denominada Hidrovía, una ruta estratégica por la que circula el 80% del comercio exterior argentino y de países de la región.
Las ofertas para la Hidrovía
Se presentaron tres propuestas correspondientes a las firmas Jan De Nul NV, DEME y DTA Engenharia, consideradas entre las principales empresas dragadoras a nivel global.
El pliego fue elaborado con el respaldo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), organismo que garantizó la transparencia del proceso y aseguró criterios de competitividad en la adjudicación.
La iniciativa contó con el apoyo de la Bolsa de Comercio de Rosario; la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC); la Cámara de Puertos Privados Comerciales; la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas; y los gobiernos de Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y Buenos Aires.
También respaldaron el proceso las Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, Federación Agraria y organizaciones ambientalistas, entre otros representantes técnicos y productivos.
El proceso de licitación
La licitación se estructuró en tres sobres: el primero evalúa antecedentes operativos y capacidad técnica y financiera; el segundo analiza el Plan de Trabajo con sistema de puntajes y el tercero pondera la oferta económica, con mayor peso para garantizar la tarifa más baja posible.
Tras el análisis de las propuestas, el Ejecutivo avanzará con la adjudicación y la firma de un contrato de concesión a 25 años, a riesgo empresarial y sin aval del Estado, con una inversión estimada en más de 10 mil millones de dólares.
El proyecto apunta a permitir que buques de gran calado operen a plena capacidad, reducir costos logísticos y mejorar la competitividad del comercio exterior argentino.