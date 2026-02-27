Piedras Blancas vivirá este sábado la 35ª edición del Festival del Minero

El evento comenzará a las 20.30, en el Anfiteatro Municipal del Camping Pirayú de Piedras Blancas, donde se desarrollará una variada propuesta artística.

La localidad de Piedras Blancas se prepara para celebrar una nueva edición de uno de sus eventos más tradicionales. Este sábado 28 de febrero se llevará a cabo la 35° edición del Festival del Minero, que tendrá como escenario el Anfiteatro Municipal Hilarión Cordero del Camping Pirayú.

La jornada contará con una variada propuesta artística que reunirá música y danza sobre el escenario. El inicio del evento está programado para las 20.30 y se extenderá hasta la madrugada. La conducción del festival estará a cargo de Noelia Luques, Rolo Martinelli y Ramón Pérez, mientras que el sonido e iluminación serán responsabilidad de Karma.

En cuanto a las entradas, en puerta costarán 15.000 pesos. Además, se informó que los menores de 12 años abonarán únicamente el seguro.

De esta manera, en el Balcón del Paraná se alistan para vivir una nueva noche de cultura y tradición, reafirmando la vigencia de un festival que ya forma parte de la identidad de la comunidad.

Los artistas que se presentarán en Piedras Blancas

Formarán parte del espectáculo la Escuela Municipal de Danzas Los Gurises de la Costa, Naomi Omarini, Horacio Beadez, Los Musiqueros Entrerrianos, la Academia de Danzas Martín Fierro, Candela Clavel Heis, Simón Merlo, Horacio Gaitán y Los Hermanos Corradini.

Vale destacar que en un primer momento estaba programado que el cierre del evento estuviera a cargo del destacado folklorista santafesino Orlando Vera Cruz, quien es el padrino del festival, pero éste debió bajarse de la cartelera por problemas de salud.