Uno Entre Rios | La Provincia | Buenas Prácticas Lecheras

Las Buenas Prácticas Lecheras suman valor a los tambos de Entre Ríos

El programa Buenas Prácticas Lecheras alcanzó a 50 establecimientos y busca mejorar la productividad y la calidad de la leche en los tambos de Entre Ríos.

27 de febrero 2026 · 21:54hs
Las Buenas Prácticas Lecheras suman valor a los tambos de Entre Ríos.

Las Buenas Prácticas Lecheras suman valor a los tambos de Entre Ríos.

Con el Mirador TEC de Paraná como escenario, se presentaron este viernes los resultados del primer tramo del programa entrerriano de Buenas Prácticas Lecheras (BPL).

LEER MÁS: Tamberos esperan recuperar niveles de producción de leche, tras una fuerte baja

Sobre las Buenas Prácticas Lecheras

“Las buenas prácticas surgen por un requerimiento del consumidor que pide alimentarse con productos que le garanticen calidad e inocuidad; y en el campo ayudan muchísimo a organizar, ordenar y simplificar las tareas del tambo”, dijo el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo al dar cuenta del plan que ya tiene 50 establecimientos adheridos y cuenta con el acompañamiento y compromiso de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Consejo Federal de Inversiones (CFI), organizaciones de productores y entidades de extensión y transferencia de Tecnología, como el INTA.

Se jubiló Jorge Fischer tras 40 años como mecánico en el taller de los colectivos.

Emotiva despedida en el taller de ERSA para un trabajador histórico

Piedras Blancas vivirá uno de sus eventos más representativos.

Piedras Blancas vivirá este sábado la 35ª edición del Festival del Minero

Bernaudo puso en valor la integración en la tarea al sentenciar: “Agradecemos la participación de todos y especialmente al CFI y la UNER por la confianza y el entusiasmo que mostraron en este proyecto. El diseño del mismo fue posible gracias a la participación de distintos actores, con el objetivo central de mejorar la situación del productor lechero. Asimismo, la mejora en la productividad y calidad de la leche entrerriana va a ir de la mano de un crecimiento de la cadena productiva lechera, desde el tambo a la industria”.

El calor afecta a los tambos.jpg
El calor afecta a los tambos y muchos tienen sistema de ventilación para morigerarlo

El calor afecta a los tambos y muchos tienen sistema de ventilación para morigerarlo

Y agregó: “Estos primeros 50 tambos alcanzados por el programa BPL no son un número menor: son entre el 7 y 8% de los tambos de Entre Ríos; y los mismos a su vez están inscriptos en Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (Siglea). Esta cadena de mejoras se logra a través de medidas prácticas y sencillas, pero que tienen un alto impacto", explicó el titular de la cartera de Desarrollo Económico.

Otras expresiones del encuentro

Por su parte, el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UNER, Gabriel Gentiletti, expresó: “Desde la universidad, consideramos que se conformó un grupo virtuoso, donde interactúa el Gobierno provincial, el sector lácteo y el ecosistema educativo científico-tecnológico. A lo largo de la jornada de hoy veremos reflejados los frutos de esta interacción, y nos comprometemos a continuar participando activamente de este programa”.

El director provincial de Producción Animal, Martín Sieber, sostuvo: “Cuando iniciamos la gestión en diciembre de 2023, concordamos con Horacio Jaureguiberry en la necesidad de pensar un programa de Buenas Prácticas Lecheras. Afortunadamente, pudimos contar con el apoyo de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) a través de un fondo del Banco Interamericano de Desarrollo. Comenzamos con un plan piloto en el departamento Colón, con un grupo de cuatro tambos, el cual nos alcanzó para demostrar el potencial transformador de la realidad de este programa”.

Participaron de la actividad, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, Raúl Boc-Ho; su par de Industria, Catriel Tonutti; Matias Ginsberg y Javier Estapé, del CFI; la directora del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB), Karina Meier; la coordinadora del Programa de Desarrollo e Integración de la región de Salto Grande (UEP), Liliana Lukasch.

Asimismo, estuvieron presentes el rector de la UNER, Andrés Sabella; el director del Centro Regional Entre Ríos del INTA, Jorge Gvozdenovich; y el coordinador de la Unidad Operadora Provincial del CFI, Guillermo Gorskin.

Buenas Prácticas Lecheras tambos Entre Ríos
Noticias relacionadas
El Senado de Entre Ríos realizará la primera sesión ordinaria del año la próxima semana.

El Senado de Entre Ríos realizará la primera sesión ordinaria del año el martes

Este domingo 1º de marzo en la Sala Mayo, se realizará la Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Paraná. Rosario Romero brindará su informe de gestión

El Concejo Deliberante de Paraná iniciará su Período de Sesiones Ordinarias 2026

El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes, a activos y pasivos de la administración pública, inicia el miércoles 1 de octubre.

Entre Ríos vuelve al mercado internacional con una emisión de deuda por USD 300 millones

La UNER transita la etapa final para las elecciones.

Elecciones en la UNER: consenso histórico en más de 50 años

Ver comentarios

Lo último

El Senado sancionó la reforma laboral y el Gobierno logró su mayor triunfo

El Senado sancionó la reforma laboral y el Gobierno logró su mayor triunfo

Emotiva despedida en el taller de ERSA para un trabajador histórico

Emotiva despedida en el taller de ERSA para un trabajador histórico

Las Buenas Prácticas Lecheras suman valor a los tambos de Entre Ríos

Las Buenas Prácticas Lecheras suman valor a los tambos de Entre Ríos

Ultimo Momento
El Senado sancionó la reforma laboral y el Gobierno logró su mayor triunfo

El Senado sancionó la reforma laboral y el Gobierno logró su mayor triunfo

Emotiva despedida en el taller de ERSA para un trabajador histórico

Emotiva despedida en el taller de ERSA para un trabajador histórico

Las Buenas Prácticas Lecheras suman valor a los tambos de Entre Ríos

Las Buenas Prácticas Lecheras suman valor a los tambos de Entre Ríos

Paraná 100% LED: ya se instalaron 15.000 nuevas luminarias

Paraná 100% LED: ya se instalaron 15.000 nuevas luminarias

Echagüe inicia su participación en la Ronda Permanencia de la Liga Nacional

Echagüe inicia su participación en la Ronda Permanencia de la Liga Nacional

Policiales
Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la pena natural y la sentencia se conocerá el lunes

La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la "pena natural" y la sentencia se conocerá el lunes

La Fiscalía pidió 5 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores

La Fiscalía pidió 5 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores

Ovación
Echagüe inicia su participación en la Ronda Permanencia de la Liga Nacional

Echagüe inicia su participación en la Ronda Permanencia de la Liga Nacional

Este fin de semana se disputa un Sudamericano de Seniors en Federación

Este fin de semana se disputa un Sudamericano de Seniors en Federación

San José ganó y mantuvo su plaza en la Liga Nacional Femenina

San José ganó y mantuvo su plaza en la Liga Nacional Femenina

Liga de Campeones: Real Madrid-Manchester City, el plato fuerte de octavos de final

Liga de Campeones: Real Madrid-Manchester City, el plato fuerte de octavos de final

Rocamora comienza la gira en Mar del Plata

Rocamora comienza la gira en Mar del Plata

La provincia
Emotiva despedida en el taller de ERSA para un trabajador histórico

Emotiva despedida en el taller de ERSA para un trabajador histórico

Las Buenas Prácticas Lecheras suman valor a los tambos de Entre Ríos

Las Buenas Prácticas Lecheras suman valor a los tambos de Entre Ríos

Piedras Blancas vivirá este sábado la 35ª edición del Festival del Minero

Piedras Blancas vivirá este sábado la 35ª edición del Festival del Minero

El Senado de Entre Ríos realizará la primera sesión ordinaria del año el martes

El Senado de Entre Ríos realizará la primera sesión ordinaria del año el martes

El Concejo Deliberante de Paraná iniciará su Período de Sesiones Ordinarias 2026

El Concejo Deliberante de Paraná iniciará su Período de Sesiones Ordinarias 2026

Dejanos tu comentario