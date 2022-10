El Presto se defendió por su amorío con Brenda Uliarte

A priori, la Justicia no tiene evidencias para comprometer al youtuber antikirchnerista con el intento de magnicidio, y esos audios privados no son incluidos en la investigación. Igualmente, "El Presto" contó que conoció a Uliarte después de un acto donde el influencer acompañó al dirigente libertario Javier Milei. Ella, quien coincidió en el evento, le habría escrito por redes sociales después.

"Empezamos a hablar de vez en cuando. 'Ay que lindo que sos', me decía. Me empieza a mandar fotos vestida de Otaku", relató. "Esos chats deben estar y es un chat de 'jeropa' donde la invito a tomar algo, a vernos. Fin", dijo. Con ese tono, agregó: "Yo estoy soltero. De mi vida privada puedo hacer lo que se me cante. ¿O ahora tener relaciones sexuales es un delito?".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Presto (@elprestook)

LEER MÁS: Filtran mensajes románticos entre El Presto y Brenda Uliarte

Las polémicas de "El Presto"

El paranaense Prestofelippo comenzó a hacerse conocido en redes sociales por su ferviente militancia libertaria y opositora al gobierno del Frente de Todos, oponiéndose incluso a la cuarentena por la pandemia.

En 2020, ya había sido investigado por incitar a la violencia con mensajes contra Cristina Kirchner: "Vos no vas a salir viva de este estallido social. Te queda poco tiempo", le decía.

De forma reciente, a las pocas horas de ocurrir el intento de magnicidio, "El Presto" puso en duda la veracidad de los hechos: "Felicidades al INCAA y a toda la militancia kirchnerista que hizo una puesta en escena fantástica, obviamente con esa primera gran actriz frustrada que tenemos que es Cristina Fernández de Kirchner", decía públicamente.

Además carga en su haber con una condena por haber hostigado y discriminado a la primera Dama, Fabiola Yañez, y afrontará un juicio por instigación a la violencia contra el intendente de Paraná, Adán Bahl, a quien pidió "prenderle fuego la casa con la familia adentro".

LEER MÁS: El Presto irá a juicio por amenazas al intendente Bahl