Este informe tuvo como propósito analizar las principales variables del mercado de trabajo de la provincia de Entre Ríos publicadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, con foco en la evolución de los/as trabajadores/as registrados/as y empleadores durante los primeros veintiún meses de la gestión de Javier Milei, entre noviembre de 2023 y agosto de 2025.
Se redujo un 4% la cantidad de trabajadores registrados en Entre Ríos
Un análisis de la dinámica laboral y de empleadores en la provincia de Entre Ríos: los alarmantes datos a agosto 2025.
23 de noviembre 2025 · 15:15hs
Del análisis se desprende un marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal, con caídas significativas tanto en la cantidad de empleadores como en el volumen de puestos de trabajo registrados. A continuación, se sintetizan las principales conclusiones:
Datos principales
- Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, la cantidad de empleadores con trabajadores/as registrados/as se redujo en 729 casos (-4,2%), pasando de 17.405 a 16.676.
- En términos absolutos, el sector más afectado fue Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas, con una pérdida de 167 empleadores, seguido por Servicios de alojamiento y servicios de comida (-90), Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-85), Servicio de transporte y almacenamiento (-85) y Servicios profesionales, científicos y técnicos (-84).
- En términos relativos, el sector más golpeado fue la Construcción, con una caída del -15,1%, seguido por Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento (-14,6%), Servicios de alojamiento y servicios de comida (-12,7%) Servicios profesionales, científicos y técnicos (-9,1%) y Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-8,0%).
- En el mismo período, la cantidad de trabajadores/as registrados/as cayó en 11.542 casos (-4,1%), al pasar de 281.045 en noviembre de 2023 a 269.503 en agosto de 2025.
- Los sectores con mayor pérdida de puestos de trabajo en términos absolutos fueron la Administración publica, defensa y seguridad social obligatoria (-45.576), la Construcción (-3.148), Servicio de transporte y almacenamiento, con una pérdida de 2.494 puestos de trabajo.
- En términos relativos, el sector más afectado fue la Construcción con una caída del 37,5% en la cantidad de trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y agosto de 2025. Le sigue Administración publica, defensa y seguridad social obligatoria, con una retracción del 37,2%, y Servicio de transporte y almacenamiento que registró una disminución del 25,8% en el mismo período.
- Si se analiza la reducción de empleadores por tamaño, los empleadores de hasta 500 trabajadores/as concentran el 99,9% de la caída (728 casos menos). Los empleadores de más de 500 trabajadores/as mostraron una caída de 1 caso.
- Al analizar la pérdida de empleo registrado según el tamaño del empleador, se observa que hay cierto balance en términos de la pérdida de puestos de trabajo según tamaño de empresa: el 53,0% del total de la caída del empleo registrado (equivalente a 6.113 puestos) se produjo en empleadores con hasta 500 trabajadores/as. Mientras que el 47,0% se produjo en firmas con más de 500 trabajadores (-5.429 casos).
- En términos porcentuales, mientras que los empleadores de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal en -4,0% (de 135.131 a 129.702), aquellos empleadores con 500 o menos trabajadores/as disminuyeron su dotación en -4,2% (de 145.914 a 139.801).