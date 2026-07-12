Cada país tiene su estilo, pero un buen mate siempre empieza con una cebada correcta. Aquí las ocho claves para no fallar.

El arte de cebar un buen mate y las ocho claves para no fallar.

Hay discusiones que parecen no tener final. Una de ellas gira en torno a una pregunta tan simple como apasionante: ¿dónde se toma el mejor mate? Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil sostienen, cada uno con sus argumentos, que la tradición les pertenece. Todos comparten una larga historia vinculada al cultivo de la yerba mate y desarrollaron formas propias de prepararla y disfrutarla.

Pero más allá del origen o las preferencias, existe otra cuestión que suele poner en aprietos a más de uno: ¿sabemos realmente cebar un buen mate?

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En la Argentina, reconocer que no se sabe hacerlo suena casi a una herejía. Después de todo, el mate forma parte de la identidad nacional y acompaña desde hace generaciones las reuniones familiares, las jornadas laborales, las tardes de estudio y los viajes. Sin embargo, una cosa es preparar un mate y otra muy distinta es hacerlo correctamente.

Aunque cada cebador tiene sus secretos, hay ciertos pasos que ayudan a conservar el sabor de la yerba, prolongar la duración del mate y lograr una buena cebada desde el primero hasta el último.

Consejos para un buen mate

La temperatura del agua. El primer secreto está en el agua. Nunca debe hervir. Lo ideal es retirarla del fuego antes de que aparezcan las primeras burbujas, entre los 75 y los 80 grados. Luego conviene conservarla en un termo para mantener la temperatura. El agua demasiado caliente quema la yerba y acelera el lavado del mate.

La cantidad de yerba. Llenar el recipiente hasta aproximadamente tres cuartas partes permite que la yerba conserve mejor sus propiedades y facilita la formación de la clásica "montañita".

Sacudir el mate. Antes de colocar la bombilla, se tapa la boca del mate con la palma de la mano, se lo da vuelta y se lo sacude suavemente. Este movimiento hace que el polvo más fino quede en la parte superior y evita que termine obstruyendo la bombilla.

Preparar la bombilla. Quienes prefieren el mate dulce suelen humedecer previamente la bombilla con agua y azúcar. Es un truco tradicional que ayuda a evitar que se tape y distribuye mejor el dulzor durante las primeras cebadas.

Formar la montañita. Con el mate inclinado unos 45 grados, se introduce la bombilla hasta el fondo, procurando no moverla una vez ubicada. De ese modo queda un sector de yerba seco y otro húmedo, lo que permite mantener el sabor durante más tiempo.

El azúcar, sólo si hace falta. Para quienes disfrutan del mate dulce, el azúcar debe agregarse junto a la bombilla y en pequeñas cantidades. Una cucharadita suele ser suficiente para no alterar demasiado el gusto de la infusión.

Cebar con paciencia. El agua siempre debe caer lentamente sobre la zona cercana a la bombilla, sin mojar toda la superficie de la yerba. Al principio aparecerá una espuma característica y, una vez absorbida el agua, habrá que repetir la operación.

No mover la bombilla. Uno de los errores más frecuentes es revolver la bombilla durante la cebada. Una vez colocada, debe permanecer quieta. Moverla rompe la estructura de la yerba y hace que el mate se lave mucho más rápido.

Una costumbre que une a millones

Más que una bebida, el mate representa una forma de encuentro. Se comparte en rondas familiares, entre amigos, en plazas, oficinas o durante un viaje. Incluso después de que la pandemia obligara durante un tiempo a suspender el ritual de compartir la bombilla, la costumbre volvió lentamente a instalarse.

Cada país, sin embargo, desarrolló su propia manera de vivir esta tradición.

En Argentina, principal productor de yerba mate gracias a las plantaciones de Misiones y Corrientes, el mate acompaña prácticamente cualquier momento del día. Las variedades disponibles ofrecen sabores que van desde los más suaves hasta los más intensos, y cada consumidor encuentra su favorita.

Uruguay ostenta el mayor consumo per cápita del mundo. Allí es habitual ver a las personas caminando con el termo bajo el brazo y el mate en la mano. La preferencia suele inclinarse por yerbas de sabor fuerte y amargo, en una costumbre que acompaña la rutina cotidiana.

En Paraguay, el protagonista durante gran parte del año es el tereré, preparado con agua fría o hielo y, muchas veces, con jugos cítricos o hierbas medicinales conocidas como yuyos. El clima cálido convirtió a esta variante en una verdadera institución nacional.

Por su parte, en el sur de Brasil, especialmente en Río Grande do Sul, se consume el chimarrão, elaborado con yerba verde de molienda muy fina y agua caliente. Su intenso color verde y su sabor característico forman parte de una tradición profundamente arraigada en la cultura gaúcha.

Al final, más allá de las diferencias, el mate sigue siendo un lenguaje común que atraviesa fronteras. Cambian la yerba, el recipiente, la temperatura o la forma de prepararlo, pero permanece intacta la esencia: una bebida capaz de reunir personas alrededor de una conversación. Porque, después de todo, un buen mate siempre sabe mejor cuando se comparte.