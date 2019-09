En su afán por remontar el resultado de las elecciones primarias y llegar a la segunda vuelta electoral, en Juntos por el Cambio apuestan ahora a obligar a Cristina Fernández a un debate con el candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, acaso dando por descontado que Mauricio Macri no saldrá airoso cuando esté frente a Alberto Fernández.

La jugada de obligar a Cristina a debatir ya cuenta con dos proyectos de ley de legisladores macristas. El primero lo presentó días atrás el diputado Fernando Iglesias y el segundo ingresó ayer con la firma de la senadora radical Silvia Elías de Pérez.

El argumento de la tucumana es llamativo. Sostiene que el debate de los candidatos a vice es necesario porque Cristina fue quien eligió al candidato presidencial del Frente de Todos. “Sin dudas, la sociedad quiere saber qué piensa ella del país que viene, pero no a través de sus actos de campaña, donde no hay diálogo alguno con quien piensa diferente a ella”, argumentó.

La idea del debate fue empujada por el propio Pichetto, que hace campaña prácticamente en soledad y se queja del “clima de decepción” dentro del oficialismo. “No tengo ningún problema en debatir con ella. Estoy abierto a hacerlo”, declaró el rionegrino.

El posible debate de vice es parte de la estrategia que esbozó Macri cuando le reclamó a Cristina que abandone su estrategia de perfil bajo y hable en la campaña. “El silencio no da tranquilidad. No sé, por ahí a ustedes les da tranquilidad el silencio. A mí siempre me ha gustado dar la cara, no especular”, la desafió. “Este instructivo de que nadie pueda hablar, esto no genera tranquilidad”, se quejó Macri.

Además de los proyectos de ley y el pedido del propio Pichetto, en las redes sociales los macristas agitan la idea de poner las fichas en el candidato a vice y no tanto en el líder del espacio. Uno de los primeros en sumarse fue el cineasta lilito Juan José Campanella.