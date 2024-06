El Gobierno tiene compradores para algunas empresas del Estado

Javier Milei: "Si me sale bien, probablemente me den el Nobel de Economía"

Según consignó Ámbito Financiero, también se han recibido propuestas concretas para la adquisición de Tandanor y Aerolíneas Argentinas, esta última no incluida originalmente en el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, pero que ahora también está en consideración para ser privatizada.

El anuncio del Gobierno refleja una estrategia para reestructurar el sector estatal y abrir nuevas oportunidades para la inversión privada, aunque ha generado debate y preocupaciones entre diversos sectores políticos y sociales del país.

La semana próxima se espera un debate crucial en la Cámara de Diputados, donde se definirá el futuro de estas propuestas y su impacto en el panorama económico y laboral argentino.

Insisten con proyecto original

El jefe de Gabinete Guillermo Francos aseguró que las modificaciones al texto en el Senado se produjeron por falta de votos y no como parte de una negociación, y desde el Gobierno buscan que las empresas que fueron quitadas del listado de privatizaciones vuelvan a ser incluidas en Diputados, y se encuentran trabajando para ello.

En el Senado tenemos 7 de 72, si no tenemos los votos se saca. Nuestra intención era que se apruebe, si lo sacamos fue porque no teníamos los votos ni el apoyo. Eso no significa que estemos de acuerdo con esa medida", declaró Francos.

Sin embargo, desde la oposición dialoguista en Diputados aseguraron a Ámbito que no se puede insistir con el capítulo privatizaciones, al igual que con la moratoria jubilatoria, ya que "no fueron votados en general" en el Senado.