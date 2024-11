El Gobierno retiró un busto del expresidente Néstor Kirchner de las oficinas del ANSES

“En los edificios públicos ya no se homenajean corruptos, ni saqueadores del Estado, ni líderes de asociaciones ilícitas. Hoy en ANSES se tomó la decisión correcta”, indicó el subsecretario de Prensa nacional, Javier Lanari, a través de las redes sociales. A su vez, el legislador porteño de La Libertad Avanza Ramiro Marra señaló: “Si estaría vivo, también estaría condenado, no era solo el esposo, era el socio y cómplice de sus actos delictivos”.

“Con la violencia que los caracteriza y a dos días del aniversario de su nacimiento, sacan el busto de Néstor del Salón de las Provincias del Congreso, pero saben que nunca van a poder sacarle su lugar en la historia y en el corazón del pueblo”, planteó la senadora Anabel Fernández Sagasti en aquel momento.

”Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios”, replicó la vicepresidenta.

Meses antes, cuando Milei todavía no había jurado como nuevo Presidente, también se retiró la imagen de Néstor Kirchner que estaba ubicada en el ingreso del entonces Centro Cultural Kirchner (CCK).

Deskirchnerizar

El anuncio de Pettovello tuvo lugar 24 horas después del que hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, de quitarle la jubilación de privilegio a la expresidenta Cristina Kirchner.

“El beneficio previsto por la Ley 24.018 para expresidentes y exvicepresidente de la Nación es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo. La señora Cristina Kirchner fue condenada por la Cámara de Casación Penal en la Causa vialidad como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”, planteó Adorni.

néstor kirchner.jpg

En esta línea, aseguró que “la jubilación a exmandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina, más aún si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política”.

“Esto es nada más ni nada menos que otorgar un manto de sentido común y cordura a la gestión pública. Durante el mandato del presidente Milei, la Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya más mancillado el honor y la dignidad de los argentinos”, completó.

Según un informe publicado en junio de este año, el Estado pagaba hasta el momento nueve pensiones vitalicias a ex presidentes y ex vicepresidentes por haber ocupado la primera magistratura, y otras cuatro a tres viudas y a una hija de ex mandatarios. Los valores van de 5 a 21 millones de pesos, en el caso de Cristina Kirchner que cobra dos asignaciones, ya que cobra también como viuda de Néstor Kircher.

Se trata de un beneficio establecido en la ley 24.018 que prevé una pensión de por vida para los mandatarios y sus vicepresidentes cuando cesan en el cargo. El haber es equivalente a la remuneración de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de quienes ejercieron la primera magistratura, y de tres cuartas partes de ese monto para los vicepresidentes.