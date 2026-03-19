El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, y el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, recorrieron este jueves la obra de la pista de atletismo del Parque Berduc, en la ciudad de Paraná, que ya supera el 70 por ciento de avance.
La obra de la pista de atletismo del Parque Berduc supera el 70 por ciento de ejecución
Los trabajos del Parque Berduc implican una inversión de 2.680 millones de pesos, financiados íntegramente con recursos provinciales.
Actualmente, se ejecutan tareas de colocación de la base asfáltica, una etapa clave previa a la instalación del tartán, el material sintético que permitirá contar con una pista de alto rendimiento apta para competencias nacionales e internacionales.
La obra implica una inversión de 2.680 millones de pesos, financiada íntegramente con recursos provinciales, y forma parte del proyecto integral de modernización del predio.
Los trabajos en el Parque Berduc
La nueva pista contará con seis carriles y permitirá la práctica de más de 15 disciplinas atléticas, como carreras, saltos y lanzamientos. La intervención abarca una superficie total de 17.360 metros cuadrados e incluye la construcción de correderas para salto en largo y en alto, además de plataformas para lanzamiento de disco y martillo.
Asimismo, se realizan trabajos complementarios para mejorar la accesibilidad en todo el predio, con la reubicación de tribunas y circuitos peatonales. La obra está a cargo de la UTE conformada por las empresas Szczech SA y L&C Construcciones SA.
En paralelo, ya se concretó la modernización del gimnasio cubierto del parque, incorporando un nuevo grupo sanitario, gradas y un piso deportivo de madera, lo que permitirá el desarrollo de disciplinas como vóley, básquet y handball en condiciones óptimas para competencias de alto nivel.
Con esta intervención, el gobierno provincial busca fortalecer la infraestructura deportiva y consolidar a Paraná como un polo de desarrollo atlético para toda la región.