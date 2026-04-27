El Gobierno nacional del presidente Javier Milei mantenía este lunes la prohibición del ingreso para los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno. El próximo jueves se cumplirá una semana de la decisión de la cúpula del oficialismo que desató fuertes críticas.
Casa Rosada: el Gobierno nacional mantiene la prohibición del acceso a la prensa acreditada
El Gobierno nacional mantiene la prohibición del acceso a la prensa en Casa Rosada. El jueves se cumplirá una semana de la decisión que desató críticas.
27 de abril 2026 · 17:47hs
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Datos desde Casa Rosada
De forma oficial, en la gestión libertaria señalaron que la medida contra los periodistas que cubren la actividades del Gobierno es preventiva.
La acción fue ejecutada tras un informe que realizó una señal de noticias y que podría derivar en espionaje ilegal, consideraron desde Balcarce 50.