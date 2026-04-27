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Casa Rosada: el Gobierno nacional mantiene la prohibición del acceso a la prensa acreditada

El Gobierno nacional mantiene la prohibición del acceso a la prensa en Casa Rosada. El jueves se cumplirá una semana de la decisión que desató críticas.

27 de abril 2026 · 17:47hs
El Gobierno nacional mantiene la prohibición del acceso a la prensa acreditada a la Casa Rosada. 

El Gobierno nacional mantiene la prohibición del acceso a la prensa acreditada a la Casa Rosada. 

El Gobierno nacional del presidente Javier Milei mantenía este lunes la prohibición del ingreso para los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno. El próximo jueves se cumplirá una semana de la decisión de la cúpula del oficialismo que desató fuertes críticas.

LEER MÁS: Bloqueo de acceso a la prensa en Casa Rosada: "Ni en la Dictadura ocurrió algo así"

Datos desde Casa Rosada

De forma oficial, en la gestión libertaria señalaron que la medida contra los periodistas que cubren la actividades del Gobierno es preventiva.

Bloqueo de acceso a la prensa en Casa Rosada: Ni en la Dictadura ocurrió algo así

Bloqueo de acceso a la prensa en Casa Rosada: "Ni en la Dictadura ocurrió algo así"

El cierre de la Sala de Periodistas en Casa de Gobierno impide la labor de unos 60 periodistas acreditados. 

Por el cierre de la Sala de Periodistas en Casa Rosada presentarán amparo colectivo

La acción fue ejecutada tras un informe que realizó una señal de noticias y que podría derivar en espionaje ilegal, consideraron desde Balcarce 50.

Casa Rosada gobierno nacional acceso
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