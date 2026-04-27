Casa Rosada: el Gobierno nacional mantiene la prohibición del acceso a la prensa acreditada El Gobierno nacional mantiene la prohibición del acceso a la prensa en Casa Rosada. El jueves se cumplirá una semana de la decisión que desató críticas. 27 de abril 2026 · 17:47hs

El Gobierno nacional mantiene la prohibición del acceso a la prensa acreditada a la Casa Rosada.

El Gobierno nacional del presidente Javier Milei mantenía este lunes la prohibición del ingreso para los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno. El próximo jueves se cumplirá una semana de la decisión de la cúpula del oficialismo que desató fuertes críticas.

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La acción fue ejecutada tras un informe que realizó una señal de noticias y que podría derivar en espionaje ilegal, consideraron desde Balcarce 50.