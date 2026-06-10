El Hospital Garrahan reclama a IOMA una deuda de $8.278 millones y acusa incumplimientos; afirma que la Provincia rechaza el pago.

El Garrahan acusó a Kicillof de mentir sobre una deuda de más de $8.278 millones.

El Hospital de Pediatría "Prof. Dr. Juan P. Garrahan" reclamó al IOMA una deuda de $8.278.254.990,97 y envió una carta formal a la directora provincial de Prestaciones, Nadia Daciuk . En el documento, las autoridades del centro de salud desmienten los argumentos presentados por la obra social bonaerense para rechazar el pago del monto adeudado.

La misiva, firmada por la presidenta del Consejo de Administración del hospital, Mariel Sánchez, responde a una comunicación de IOMA en la que la Provincia de Buenos Aires informó que se niega a cancelar el saldo restante.

El Garrahan reclama al IOMA una deuda superior a los $8.278 millones

Hospital Garrahan (1).jpeg

Esta mañana, desde el hospital nacional de pediatría emitieron un comunicado en tono similar. "El gobernador Axel Kicillof miente, la deuda con el Hospital Garrahan es de más de $8.278 millones", afirma el texto, que además recuerda que las acreencias crecen "día a día con cada paciente que atendemos en el hospital" y que "los pagos que menciona el gobierno de Kicillof son pagos parciales a cuenta de deuda vencida, que además se imputarán primero a cancelar intereses".

Las autoridades nacionales también recordaron que "814 niños esperan prótesis de la Provincia de Buenos Aires para poder ser operados" en ese hospital.