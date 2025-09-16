Uno Entre Rios | El País | Dólar oficial

El dólar oficial registró una nueva suba: a cuánto cerró este martes

El dólar oficial subió a $1.480 en Banco Nación, pero el dólar MEP y el CCL anotaron la mayor caída diaria en un mes. La divisa subió $5 con respecto al lunes.

16 de septiembre 2025 · 17:37hs
En la jornada de este martes

En la jornada de este martes, l dólar oficial subió a $1.480 en Banco Nación. 

El dólar oficial cerró este martes en $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del cierre de la jornada del lunes. En este marco, en los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.480 y $1.482 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485.

La cotización de los otros dólares

El dólar blue cotizó en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, con un incremento de 1% en la jornada. El dólar mayorista, por su parte, se ubicó en $1.469 con una suba de 0,1% en la jornada.

Con relación al viernes, el dólar oficial cerró $10 más caro. 

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,9% hasta $1.478,18, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un descenso de 1,3% hasta los $1.481,62.

Las reservas del Banco Central (BCRA) perforaron los US$40.000 millones y se ubicaron el lunes en US$39.848 millones, producto de los pagos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$271 millones y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por US$112 millones.

