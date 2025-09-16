El dólar oficial registró una nueva suba: a cuánto cerró este martes

El dólar oficial subió a $1.480 en Banco Nación, pero el dólar MEP y el CCL anotaron la mayor caída diaria en un mes. La divisa subió $5 con respecto al lunes.

El dólar oficial cerró este martes en $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del cierre de la jornada del lunes. En este marco, en los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.480 y $1.482 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485.

El dólar blue cotizó en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, con un incremento de 1% en la jornada. El dólar mayorista, por su parte, se ubicó en $1.469 con una suba de 0,1% en la jornada.

Con el mayorista rozando el techo de la banda, el dólar oficial cerró en alza

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,9% hasta $1.478,18, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un descenso de 1,3% hasta los $1.481,62.

Las reservas del Banco Central (BCRA) perforaron los US$40.000 millones y se ubicaron el lunes en US$39.848 millones, producto de los pagos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$271 millones y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por US$112 millones.