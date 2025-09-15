Con el mayorista rozando el techo de la banda, el dólar oficial cerró en alza

En el inicio de la semana, el dólar oficial cerró en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación. Subió $10 desde el viernes.

Con relación al viernes, el dólar oficial cerró $10 más caro.

En un inicio de semana con incertidumbre, el dólar mayorista escaló y logró tocar los $1470 durante la rueda del lunes, quedando a $3 del techo de la banda que activa la intervención oficial del Banco Central (BCRA) con el dinero que giró el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se posicionó entre los $1.475 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.492.

El dólar oficial marcó un salto en su precio: a cuánto cotizó en el inicio de la semana

Los otros dólares

El más barato fue el dólar blue que cotizó este lunes en $1.435 para la compra y $1.455 para la venta, con una suba de 2,1% en la jornada.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,9% hasta $1.481,57, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un incremento de 0,7% hasta los $1.491,47.

Las reservas del BCRA se ubicaban el viernes en US$40.309 millones.