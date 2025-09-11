Uno Entre Rios | El País | Estados Unidos

El vuelo con argentinos deportados por Estados Unidos llegó hoy a Ezeiza

Los diez argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos arribaron esta madrugada al país, a raíz del operativo de deportación de inmigrantes ilegales.

11 de septiembre 2025 · 10:08hs
Los diez argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos arribaron esta madrugada al país

Los diez argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos arribaron esta madrugada al país, a raíz del operativo de deportación de inmigrantes ilegales.

Foto Ilustrativa 

Los diez argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos arribaron esta madrugada al país en un avión contratado por el gobierno norteamericano, ingresaron por la terminal privada del Aeropuerto de Ezeiza y luego se reencontraron con sus familias. El operativo fue ideado por el presidente Donald Trump

Tras arribar al país, los diez argentinos ingresaron por la terminal privada y poco después se rencontraron con sus familiares.El avión de la empresa Omni Air International, un Boeing 767-300 con capacidad para 247 pasajeros, llegó a las 3:17 de este jueves tras haber salido el miércoles desde el aeropuerto Perot Field Fort Worth Alliance, Texas con destino a Luisiana y, previo a llegar a Argentina realizó una parada en la ciudad colombiana de Bogotá.

En las próximas horas llegará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el primer vuelo con 16 ciudadanos argentinos que fueron deportados por Estados Unidos

Llega al país el primer vuelo de argentinos deportados por Donald Trump

Para la Copa del Mundo de 2026, la FIFA implementó 48 equipos.

La FIFA implementará precios "dinámicos" para las entradas del Mundial 2026

Después de casi tres horas y media, el vuelo se dirigió al aeropuerto Confins, en Belo Horizonte, donde dejó a un grupo de deportados brasileños, antes de partir hacia Argentina y aterrizar en esta madrugada en Ezeiza.

En tanto, según indicó, los diez argentinos que regresarán en este operativo son: Daniel Rodrigo Céspedes; Maximiliano García; Luciana Lorena Lopresti; Sandra Márquez; Ernesto Núñez; Marcos Ontivero; Pablo Ridolfo; Mario Robles; Julián Francisco Rojas y Rodolfo Valor.

La palabra de uno de los argentinos

Entre los primeros en hablar estuvo Maximiliano García, de 49 años, quien relató la experiencia de su detención y criticó duramente la gestión de Trump: explicó que fue detenido debido a una "supuesta orden de deportación" de 2015, de la que nunca había sido notificado, a pesar de vivir en Estados Unidos desde 2001, con su familia, su hogar y su permiso de trabajo vigente.

"Es extraño estar detenido en una situación tan inusual, porque esta gestión de Trump es una página negra dentro de la historia gloriosa de Estados Unidos", se quejó. Y explicó: "A los ojos de ellos nosotros somos criminales".

Estados Unidos Vuelo Ezeiza Donald Trump argentinos
