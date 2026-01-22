Uno Entre Rios | El País | consumo

El consumo sigue sin repuntar en el país

Los datos en el país son alarmantes. La tendencia consolida un consumo bajo en autoservicios, shoppings y supermercados.

22 de enero 2026 · 18:49hs
El consumo sigue sin repuntar en el país

El consumo sigue sin repuntar en el país

El INDEC difundió las ventas de noviembre para los supermercados, autoservicios mayoristas y shoppings. La tendencia de los mayoristas resulta positiva, ya que seis de los once meses aumentaron en sus ventas. Sin embargo, otros cinco quedaron por debajo y todavía resta conocerse los números de diciembre. Se consolida un consumo bajo.

Las ventas en los autoservicios mayoristas, supermercados y centros de compras disminuyeron en noviembre contra el mismo mes del 2024, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Cómo estuvo marcada la dinámica del consumo.

el gobierno nacional intervino el puerto de ushuaia

El Gobierno nacional intervino el Puerto de Ushuaia

El represor Raúl Guglielminett fue símbolo de espionaje ilegal en dictadura y democracia. Operó en centros clandestinos y, en 2024 recibió a diputados libertarios en la cárcel

Murió, a los 84 años, el represor Raúl Guglielminetti

Ventas

Las ventas totales en el país a precios constantes registraron una caída del 2,8% interanual. Lo mismo ocurrió con la medición mensual: cayó 3,8% contra octubre. Este último dato fue la mayor caída desde diciembre de 2023.

LEER MÁS: Indec: la actividad económica disminuyó en noviembre

Sin embargo, en el acumulado del año la variación se ubicó en terreno positivo y subió 2,2% respecto a igual período de 2024.

Lo cierto es que desde que inició el 2025 la tendencia se consolidó hacia abajo: solamente cuatro meses terminaron con variaciones positivas -enero (1,6%), febrero (0,7%), marzo (1,4%) y octubre (1,8%)- mientras que el resto cayó.

A precios corrientes, las ventas sumaron más de $2.211 millones, lo que representó un incremento de 21,2% respecto a noviembre del 2024.

    • Pagos con efectivo: más de $359 millones (aumento de 20,8% interanual).
    • Pagos con tarjeta de débito: más de $557 millones (aumento de 22,1% interanual).
    • Pagos con tarjeta de crédito: más de $986 millones (aumento de 13,7% interanual).
    • Otros medios de pago: más de $307 millones (aumento de 52% interanual).

En cuanto a los centros de compras, las ventas aumentaron en la medición interanual (+17,3%) aunque disminuyeron contra octubre (-2,3%).

En concreto, alcanzaron los $572 millones a precios corrientes y $6.587 millones a precios constantes.

Las ventas promedio por m2 se ubicaron en $554.631, mientras que el promedio de venta fue de $108.076 millones por local.

Entre los rubros de mayor consumo se ubica la indumentaria, calzado y marroquinería (39,3%), seguido del patio de comidas, alimentos y kioscos (17,1%) y ropa y accesorios deportivos (12,3%).

Autoservicios mayoristas

Por último, en los autoservicios mayoristas las ventas a precios constantes disminuyeron 8,3% interanual, mientras que en la medición mensual aumentó 1,3%.

Así, el acumulado de los once meses del año cayó 7,7% contra el mismo período del 2024.

La tendencia de los mayoristas resulta positiva, ya que seis de los once meses aumentaron en sus ventas. Sin embargo, otros cinco quedaron por debajo y todavía resta conocerse los números de diciembre.

A precios corrientes, las ventas sumaron más de $356 millones, lo que representó un incremento de 13,3% respecto a noviembre del 2024.

  • Pagos con efectivo: más de $83 millones (aumento de 1,9% interanual).
  • Pagos con tarjeta de débito: más de $55 millones (caída de 14,7% interanual).
  • Pagos con tarjeta de crédito: más de $98 millones (aumento de 7,7% interanual).
  • Otros medios de pago: más de $119 millones (aumento de 55,2% interanual)
consumo país Indec ventas
Noticias relacionadas
Otra vez los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes. 

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

El intendente de María Teresa, Gonzalo Goyechea, anunció quite de beneficios a familias con motos que generen ruidos molestos

Intendente quitará beneficios a familias con motos ruidosas: "Ahora nosotros te vamos a joder a vos"

A diciembre de 2025, se contabilizan más de 6 millones de planes sociales, lo que representa un aumento de 50% respecto a la administración de Alberto Fernández

Planes sociales alcanzan la cifra récord de seis millones

Javier Milei proyecta nuevas visitas al interior y Entre Ríos aparece en la agenda.

Javier Milei proyecta nuevas visitas al interior y Entre Ríos aparece en la agenda

Ver comentarios

Lo último

Granja Tres Arroyos: el Gobierno de Entre Ríos intervino y se levantó el paro

Granja Tres Arroyos: el Gobierno de Entre Ríos intervino y se levantó el paro

El Thompson estrena torneo inédito de básquet 3x3

El Thompson estrena torneo inédito de básquet 3x3

La Municipalidad de Paraná sigue las obras en un sector del arroyo Colorado

La Municipalidad de Paraná sigue las obras en un sector del arroyo Colorado

Ultimo Momento
Granja Tres Arroyos: el Gobierno de Entre Ríos intervino y se levantó el paro

Granja Tres Arroyos: el Gobierno de Entre Ríos intervino y se levantó el paro

El Thompson estrena torneo inédito de básquet 3x3

El Thompson estrena torneo inédito de básquet 3x3

La Municipalidad de Paraná sigue las obras en un sector del arroyo Colorado

La Municipalidad de Paraná sigue las obras en un sector del arroyo Colorado

El consumo sigue sin repuntar en el país

El consumo sigue sin repuntar en el país

El Gobierno de Entre Ríos fortalece el equipo de Salud Digital mediante un convenio con el Mirador TEC

El Gobierno de Entre Ríos fortalece el equipo de Salud Digital mediante un convenio con el Mirador TEC

Policiales
Concordia: rescataron 11 perros y un conejo que estaban a la venta

Concordia: rescataron 11 perros y un conejo que estaban a la venta

Detienen al Chelo Lima en Concordia por violar medidas judiciales y amenazas

Detienen al "Chelo" Lima en Concordia por violar medidas judiciales y amenazas

El posteo contra Azcué por el que es investigado el comandante Chelo Lima en Concordia

El posteo contra Azcué por el que es investigado el "comandante Chelo" Lima en Concordia

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Ovación
El Thompson estrena torneo inédito de básquet 3x3

El Thompson estrena torneo inédito de básquet 3x3

Mercedes sacó a la luz el nuevo W17

Mercedes sacó a la luz el nuevo W17

La concordiense Paula Pedrozo: Estamos muy contentas y emocionadas por este mérito

La concordiense Paula Pedrozo: "Estamos muy contentas y emocionadas por este mérito"

El aeropuerto de Rosario busca sumar vuelos directos al Mundial 2026

El aeropuerto de Rosario busca sumar vuelos directos al Mundial 2026

La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa

La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa

La provincia
Granja Tres Arroyos: el Gobierno de Entre Ríos intervino y se levantó el paro

Granja Tres Arroyos: el Gobierno de Entre Ríos intervino y se levantó el paro

El Gobierno de Entre Ríos fortalece el equipo de Salud Digital mediante un convenio con el Mirador TEC

El Gobierno de Entre Ríos fortalece el equipo de Salud Digital mediante un convenio con el Mirador TEC

Nación enviará a Entre Ríos vacunas contra el dengue

Nación enviará a Entre Ríos vacunas contra el dengue

Rogelio Frigerio: El principal objetivo de mi gobierno es generar empleo de calidad

Rogelio Frigerio: "El principal objetivo de mi gobierno es generar empleo de calidad"

Ruta 18: Vialidad Nacional ejecuta bacheos en San Salvador

Ruta 18: Vialidad Nacional ejecuta bacheos en San Salvador

Dejanos tu comentario