Indec: la actividad económica disminuyó en noviembre

De acuerdo a lo difundido por el Indec, la actividad económica cayó tras 14 meses consecutivos en alza. La variación negativa fue de 0,3%.

La actividad económica registró una variación negativa de 0,3% en noviembre comparado contra el mismo mes del 2024, como a su vez una baja del 0,3% respecto a octubre. La información se desprende del estimador mensual de actividad económica (EMAE) que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

En un informe, el Indec detalló cuáles fueron los rubros con mayor incremento interanual de actividad económica en el penúltimo mes de 2025. "Con relación a igual mes de 2024, diez de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en noviembre, entre los que se destacan Intermediación financiera (13,9% ia) , impulsado principalmente por la mayor actividad de los agentes y sociedades de bolsa, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (10,5% ia)", señaló el organismo.

En tal sentido, también se registraron subas interanuales en los sectores de Explotación de minas y canteras (7%), Impuestos netos de subsidios (3,4%), Transporte y comunicaciones (1,8%), Electricidad, gas y agua (1,6%), Enseñanza (0,7%) y Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (0,7%), Servicios sociales y de salud (0,6%), Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler (0,4%) y Hoteles y restaurantes (0,3%).

En contrapunto, los rubros que tuvieron caídas interanuales en febrero fueron Pesca (-25%), Industria manufacturera (-8,2%), Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-6,4%), Construcción (-2,3%) y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,6%).

Tras conocerse el dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el dato que arrojó un 2,4% en diciembre y ratificó el programa de gobierno: "Es el camino para terminar con la inflación". Asimismo, el funcionario enfatizó: "Al igual que en el caso del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en 2025 se registró la menor inflación mayorista de los últimos 8 años".

El titular del Palacio de Hacienda defendió el programa económico y resaltó que en 2025 la inflación mayorista fue la “más baja desde 2017”. En un mensaje en sus redes sociales, precisó que, de acuerdo a lo informado por el INDEC, “el índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró en diciembre una variación mensual de 2,4% y una variación interanual de 26,2%”. También, indicó que “los precios de los productos nacionales y de los importados presentaron una variación mensual de 2,4% y 1,7%, respectivamente”.

En ese sentido, Caputo aseguró que el resultado fue posible por la combinación de superávit fiscal, control estricto de la cantidad de dinero, recapitalización del BCRA y las distintas medidas de desregulación y facilitación del comercio que han permitido reducir costos innecesarios para el sector privado.

Finalmente, el ministro enfatizó que “la dinámica observada en los distintos indicadores de precios refleja que este programa económico, basado en el orden fiscal y monetario y en la devolución de recursos al sector privado, es el camino para terminar de una vez por todas con la inflación.