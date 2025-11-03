El Canciller Pablo Quirno recibió al nuevo Embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas.

La Cancillería Argentina informó que el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, recibió oficialmente las cartas credenciales del nuevo Embajador de los Estados Unidos ante la Argentina, Peter Lamelas.
3 de noviembre 2025 · 14:20hs
En una publicación a través de su cuenta oficial en la red social X, la Cancillería destacó el encuentro y dio la bienvenida al diplomático estadounidense.
"¡Bienvenido Embajador Peter Lamelas! Es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral, con el impulso de los Presidentes @JMilei y @realDonaldTrump", indicó el comunicado.
Este acto formal marca un nuevo paso en el fortalecimiento de las relaciones entre Argentina y Estados Unidos, en un momento clave para la cooperación bilateral, impulsada por los gobiernos de ambos países.