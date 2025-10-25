José Luis Daza, un economista chileno, es el nuevo secretario de Finanzas

El cargo de secretario de Finanzas es para José Luis Daza, economista chileno, exmiembro de la banca JP Morgan y actual número dos de Luis Caputo

El cargo de secretario de Finanzas ya tiene dueño tras la salida de Pablo Quirno, quien fue ascendido a canciller. Asumirá ese estratégico puesto el economista chileno José Luis Daza, actual número dos de Luis Caputo en el Ministerio de Economía.

Exmiembro del equipo de macroeconomía del JP Morgan , Daza conoció a Caputo en Nueva York en los años en que ambos trabajaron para esa entidad financiera, durante los '90.

Este viernes por la noche, Milei habló en el encuentro realizado por el JP Morgan en Buenos Aires, y mantuvo una reunión con su CEO, Jamie Dimon, el banquero más influyente de Wall Street.

El gobierno argentino saldrá a buscar unos USD 5.000 millones al mercado el año próximo, pero eso solo será posible si la tasa de riesgo país retorna a la zona de los 500 puntos básicos, ya que en la actualidad supera los 1.000.

Daza desepeñó un rol clave en las negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos en las últimas semanas, previo a que se confirmara el swap por US$ 20.000 millones.

El anuncio oficial se haría entre lunes y martes próximos, tras las elecciones legislativas, según fuentes cercanas a Caputo.

Daza, quien trabajó varios años junto al ahora ministro de Economía en la actividad privada, había asumido su cargo en septiembre de 2024, cuando reemplazó a Joaquín Cottani.

Nacido en Argentina pero nacionalizado chileno, participó en la confección del índice que actualmente mide el riesgo país de manera diaria.

Antes de llegar a su cargo en la Argentina, Daza llegó a mencionarse como posible ministro de Economía de Chile en caso de que el candidato presidencial de derecha, José Antonio Kast, hubiese resultado vencedor en 2021 frente a Gabriel Boric, actual presidente trasandino.

José Luis Daza

Perfil

El economista José Luis Daza, es un ejecutivo de larga trayectoria en Wall Street donde compartió sus tareas con el ministro Luis Caputo en Deutsche Bank y JP Morgan. En este último destino fue jefe de Mercados Emergentes.

Además de economista es un hombre del mercado: fue uno de los fundadores en 2007 del fondo de inversión QFR Capital Management junto a Demián Reidel, el titular del consejo de asesores económicos del Presidente Javier Milei, junto a David Sekiguchi, Kristen Boyle y otros inversores.

Daza tiene 65 años y es chileno, aunque nació en Buenos Aires ya que su padre se desempeñaba como diplomático en la Argentina. Se graduó como economista en la Universidad de Chile y doctor en Economía de la Universidad de Georgetown, en Washington. En el ámbito público, fue representante del Banco Central de Chile en Asia, con base en Tokio. Su nombre sonó como candidato a ocupar el ministerio de Economía durante la campaña electoral de 2021 en caso de que hubiese ganado el candidato de ultraderecha José Antonio Kast, con quien mantiene vínculos políticos.

Vive actualmente en Nueva York, lo que según el ministerio de Economía demora su arribo al equipo de Caputo. Pero a la vez tiene cercanía con la Argentina, donde nació y pasó los primeros tres años de su vida. Siguiendo los rumbos de su familia, volvió dos años a Chile y luego vivió en Uruguay entre 1965 y 1974. “Esa época, en plena etapa escolar, fue también de un intenso intercambio con Argentina. Además en EE.UU., donde vive, y en Buenos Aires, Daza ha forjado un grupo de amigos argentinos”, señala La Tercera.