Uno Entre Rios | Economia | José Luis Daza

José Luis Daza, un economista chileno, es el nuevo secretario de Finanzas

El cargo de secretario de Finanzas es para José Luis Daza, economista chileno, exmiembro de la banca JP Morgan y actual número dos de Luis Caputo

25 de octubre 2025 · 09:00hs
El cargo de secretario de Finanzas tras la salida de Pablo Quirno

El cargo de secretario de Finanzas tras la salida de Pablo Quirno, quien fue ascendido a canciller, es para José Luis Daza, exmiembro de la banca JP Morgan
José Luis Daza, un economista chileno, es el nuevo secretario de Finanzas

El cargo de secretario de Finanzas ya tiene dueño tras la salida de Pablo Quirno, quien fue ascendido a canciller. Asumirá ese estratégico puesto el economista chileno José Luis Daza, actual número dos de Luis Caputo en el Ministerio de Economía.

Exmiembro del equipo de macroeconomía del JP Morgan, Daza conoció a Caputo en Nueva York en los años en que ambos trabajaron para esa entidad financiera, durante los '90.

Temen nueva tanda de “retiros voluntarios” de trabajadores de Unilever, algunos con más de 25 años de antigüedad que no llegan a jubilarse

Gualeguaychú: 30 trabajadores fueron desvinculados de Univeler

Los alimentos acumulan una suba de 3% en octubre.

Los alimentos acumulan una suba de 3% en octubre

Este viernes por la noche, Milei habló en el encuentro realizado por el JP Morgan en Buenos Aires, y mantuvo una reunión con su CEO, Jamie Dimon, el banquero más influyente de Wall Street.

El gobierno argentino saldrá a buscar unos USD 5.000 millones al mercado el año próximo, pero eso solo será posible si la tasa de riesgo país retorna a la zona de los 500 puntos básicos, ya que en la actualidad supera los 1.000.

Daza desepeñó un rol clave en las negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos en las últimas semanas, previo a que se confirmara el swap por US$ 20.000 millones.

El anuncio oficial se haría entre lunes y martes próximos, tras las elecciones legislativas, según fuentes cercanas a Caputo.

Daza, quien trabajó varios años junto al ahora ministro de Economía en la actividad privada, había asumido su cargo en septiembre de 2024, cuando reemplazó a Joaquín Cottani.

Nacido en Argentina pero nacionalizado chileno, participó en la confección del índice que actualmente mide el riesgo país de manera diaria.

Antes de llegar a su cargo en la Argentina, Daza llegó a mencionarse como posible ministro de Economía de Chile en caso de que el candidato presidencial de derecha, José Antonio Kast, hubiese resultado vencedor en 2021 frente a Gabriel Boric, actual presidente trasandino.

José Luis Daza

Perfil

El economista José Luis Daza, es un ejecutivo de larga trayectoria en Wall Street donde compartió sus tareas con el ministro Luis Caputo en Deutsche Bank y JP Morgan. En este último destino fue jefe de Mercados Emergentes.

Además de economista es un hombre del mercado: fue uno de los fundadores en 2007 del fondo de inversión QFR Capital Management junto a Demián Reidel, el titular del consejo de asesores económicos del Presidente Javier Milei, junto a David Sekiguchi, Kristen Boyle y otros inversores.

Daza tiene 65 años y es chileno, aunque nació en Buenos Aires ya que su padre se desempeñaba como diplomático en la Argentina. Se graduó como economista en la Universidad de Chile y doctor en Economía de la Universidad de Georgetown, en Washington. En el ámbito público, fue representante del Banco Central de Chile en Asia, con base en Tokio. Su nombre sonó como candidato a ocupar el ministerio de Economía durante la campaña electoral de 2021 en caso de que hubiese ganado el candidato de ultraderecha José Antonio Kast, con quien mantiene vínculos políticos.

Vive actualmente en Nueva York, lo que según el ministerio de Economía demora su arribo al equipo de Caputo. Pero a la vez tiene cercanía con la Argentina, donde nació y pasó los primeros tres años de su vida. Siguiendo los rumbos de su familia, volvió dos años a Chile y luego vivió en Uruguay entre 1965 y 1974. “Esa época, en plena etapa escolar, fue también de un intenso intercambio con Argentina. Además en EE.UU., donde vive, y en Buenos Aires, Daza ha forjado un grupo de amigos argentinos”, señala La Tercera.

José Luis Daza Luis Caputo Pablo Quirno JP Morgan
Noticias relacionadas
Antes de las elecciones, el dólar oficial subió $10 y cerró la semana en alza. 

Antes de las elecciones, el dólar oficial subió $10: a cuánto cotizó este viernes

Grupo Nation lanzó el nuevo Peugeot 408: el futuro llegó.

Grupo Nation lanzó el nuevo Peugeot 408: el futuro llegó

El empresario Gustavo Scaglione y el CEO de Telefe, Darío Turovelzky

Gustavo Scaglione adquirió Telefe

El dólar oficial cedió $10 tras una nueva intervención del Tesoro de Estados Unidos. 

El dólar oficial cedió tras una nueva intervención del Tesoro de Estados Unidos

Ver comentarios

Lo último

Gualeguaychú: 30 trabajadores fueron desvinculados de Univeler

Gualeguaychú: 30 trabajadores fueron desvinculados de Univeler

Actor concordiense suma trabajos en la plataforma Netflix

Actor concordiense suma trabajos en la plataforma Netflix

Obispo de Gualeguaychú, advirtió sobre prácticas populares ajenas o contrarias a la fe

Obispo de Gualeguaychú, advirtió sobre "prácticas populares ajenas o contrarias a la fe"

Ultimo Momento
Gualeguaychú: 30 trabajadores fueron desvinculados de Univeler

Gualeguaychú: 30 trabajadores fueron desvinculados de Univeler

Actor concordiense suma trabajos en la plataforma Netflix

Actor concordiense suma trabajos en la plataforma Netflix

Obispo de Gualeguaychú, advirtió sobre prácticas populares ajenas o contrarias a la fe

Obispo de Gualeguaychú, advirtió sobre "prácticas populares ajenas o contrarias a la fe"

Servicios gastronómicos en jaque: Hay pocas fiestas y con menos gente

Servicios gastronómicos en jaque: "Hay pocas fiestas y con menos gente"

José Luis Daza, un economista chileno, es el nuevo secretario de Finanzas

José Luis Daza, un economista chileno, es el nuevo secretario de Finanzas

Policiales
Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel Tavi Celis

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel 'Tavi' Celis

Ovación
En Rosario: destacada actuación de los gimnastas entrerrianos en el Nacional Federativo

En Rosario: destacada actuación de los gimnastas entrerrianos en el Nacional Federativo

La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

River perdió por penales ante Independiente Rivadavia y quedó eliminado

River perdió por penales ante Independiente Rivadavia y quedó eliminado

Ranking Nacional de Clubes: Estudiantes, cuarto del país y líder absoluto en Entre Ríos

Ranking Nacional de Clubes: Estudiantes, cuarto del país y líder absoluto en Entre Ríos

Independiente goleó 3-0 a Platense y ganó tras 15 partidos sin festejos

Independiente goleó 3-0 a Platense y ganó tras 15 partidos sin festejos

La provincia
Actor concordiense suma trabajos en la plataforma Netflix

Actor concordiense suma trabajos en la plataforma Netflix

Obispo de Gualeguaychú, advirtió sobre prácticas populares ajenas o contrarias a la fe

Obispo de Gualeguaychú, advirtió sobre "prácticas populares ajenas o contrarias a la fe"

Servicios gastronómicos en jaque: Hay pocas fiestas y con menos gente

Servicios gastronómicos en jaque: "Hay pocas fiestas y con menos gente"

SMN: continúa el alerta meteorológico por vientos

SMN: continúa el alerta meteorológico por vientos

Paraná: motociclista escapó de un control, circuló en contramano y chocó con un auto

Paraná: motociclista escapó de un control, circuló en contramano y chocó con un auto

Dejanos tu comentario