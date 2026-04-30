Personal de salud reclamó por salarios y denunciaron sobrecarga laboral: las notas elevadas a Daniel Blanzaco

Trabajadores de salud de Paraná se movilizaron para reclamar recomposición salarial y condiciones laborales. Las notas elevadas al ministro de Salud.

Trabajadores de salud de Paraná se movilizaron para reclamar recomposición salarial y condiciones laborales. Las notas elevadas al ministro de Salud.

Trabajadores de salud de Paraná se movilizaron para reclamar recomposición salarial y condiciones laborales. Las notas elevadas al ministro de Salud.

Trabajadores de salud de Paraná se movilizaron para reclamar recomposición salarial y condiciones laborales. Las notas elevadas al ministro de Salud.

Trabajadores de salud de Paraná se movilizaron para reclamar recomposición salarial y condiciones laborales. Las notas elevadas al ministro de Salud.

Trabajadores de salud de Paraná se movilizaron para reclamar recomposición salarial y condiciones laborales. Las notas elevadas al ministro de Salud.

Trabajadores de salud de Paraná se movilizaron para reclamar recomposición salarial y condiciones laborales. Las notas elevadas al ministro de Salud.

Trabajadores de salud de Paraná se movilizaron para reclamar recomposición salarial y condiciones laborales. Las notas elevadas al ministro de Salud.

Trabajadores de salud de Paraná se movilizaron para reclamar recomposición salarial y condiciones laborales. Las notas elevadas al ministro de Salud.

Trabajadores de salud de Paraná se movilizaron para reclamar recomposición salarial y condiciones laborales. Las notas elevadas al ministro de Salud.

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Trabajadores de salud de Paraná se movilizaron para reclamar recomposición salarial y condiciones laborales. Las notas elevadas al ministro de Salud.

Trabajadores de salud de Paraná se movilizaron para reclamar recomposición salarial y condiciones laborales. Las notas elevadas al ministro de Salud.

Trabajadores de salud de Paraná se movilizaron para reclamar recomposición salarial y condiciones laborales. Las notas elevadas al ministro de Salud.

Trabajadores de salud de Paraná se movilizaron para reclamar recomposición salarial y condiciones laborales. Las notas elevadas al ministro de Salud.

En una jornada de protesta que visibilizó el malestar en el sistema sanitario público, trabajadores de enfermería y personal de salud se manifestaron este jueves por la mañana en Paraná. La convocatoria se concentró frente al ingreso principal del Hospital San Martín, con la participación de equipos del Hospital San Roque y de distintos centros de salud.

La protesta tuvo como eje principal el pedido de una recomposición salarial urgente, en un contexto que —según denunciaron— combina pérdida del poder adquisitivo con una creciente sobrecarga laboral. “Hay un aumento de carga horaria con mismo sueldo. Y el sector más desprotegido es el suplente”, señalaron a UNO .

Además del aspecto salarial, los trabajadores expusieron problemas estructurales como falencias en la infraestructura hospitalaria y situaciones de precarización laboral que impactan directamente en la calidad del servicio.

Personal Salud hospital San Martín (12)

Nota al ministerio de Salud

El conflicto fue formalizado el pasado 27 de abril, cuando enfermeros del Hospital San Martín y otros centros de salud elevaron una nota al ministro de Salud, Daniel Blanzaco, solicitando medidas urgentes.

Entre los principales puntos reclamados se destacan:

-Retrotraer la planificación de guardias impuesta desde enero y resolver la acumulación de francos adeudados.

-Validar la grilla con descuentos proporcionales de feriados y asuetos.

-Dar respuesta al déficit de personal mediante nuevos nombramientos.

-Regularizar el pago de prolongaciones de jornada.

-Actualizar salarios y destrabar expedientes atrasados.

-Garantizar condiciones seguras de atención con dotación suficiente.

Fundamentos del reclamo

En el documento, el personal de enfermería advirtió sobre la “persistencia de medidas que vulneran derechos laborales consagrados y afecta la integridad psicofísica de los trabajadores de salud”.

Asimismo, detallaron: "Desde el mes de enero del corriente año, se ha impuesto de manera fáctica un régimen de planificación de guardias que carece de sustento administrativo formal. Es importante resaltar que esta modalidad de planificación no ha generado beneficio alguno para el sistema ni para el trabajador, ya que, lejos de ordenar el servicio, se continúan acumulando francos adeudados de manera insostenible".

También cuestionaron la falta de respaldo legal en las modificaciones laborales: "Esta modalidad, comunicada mediante directivas verbales, pretende ignorar que cualquier modificación sustancial en las condiciones de trabajo debe ser precedida por un acto administrativo fundado, situación que no ha ocurrido".

Personal Salud hospital San Martín (14)

Otro de los ejes del reclamo apunta a la inequidad respecto a otros trabajadores estatales. En ese sentido, remarcaron: "La Ley Provincial 10.930 establece que el personal debe cumplir HASTA un máximo 160 horas mensuales. El término 'hasta' constituye un techo reglamentario y no una obligación de cumplimiento rigido. Al exigir 160 horas rígidas, se obliga a enfermería a trabajar más horas que cualquier otro agente público, quebrantando el principio de equidad".

El documento también advierte sobre una crisis por falta de recursos humanos: la necesidad de cubrir licencias sin nuevas incorporaciones genera un desgaste creciente. Según indicaron, esta situación obliga a prolongaciones de jornada que muchas veces no se pagan en tiempo y forma. Como consecuencia, señalaron que los servicios funcionan con dotaciones mínimas, lo que “pone en riesgo directo la seguridad del paciente”.

Personal Salud hospital San Martín (11)

El respaldo sindical

El reclamo cuenta con el acompañamiento de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que ya había presentado el 1 de abril una nota formal al Ministerio de Salud. En ese documento, el gremio sostuvo: "Este planteo no constituye una solicitud aislada, sino la expresión de una situación sostenida de sobrecarga laboral, vulneración de derechos y deterioro de las condiciones de trabajo del colectivo de enfermería".

ATE también cuestionó la imposición de 20 guardias mensuales sin contemplar feriados: "En este marco, resulta inadmisible que los días feriados no sean reconocidos en igual sentido para enfermería".

Además, advirtió sobre una “grave distorsión salarial” y estimó una diferencia negativa significativa entre el salario percibido y el que correspondería según la carga horaria.

Personal Salud hospital San Martín (16)

En ese sentido, explicaron: "Desde el punto de vista normativo, no existe sustento legal que justifique la imposición de veinte (20) guardias mensuales. La legislación vigente es clara al establecer un tope máximo de ciento sesenta (160) horas mensuales, sin exceder las cuarenta (40) horas semanales, considerándose cualquier exceso como tiempo de descanso. Asimismo, los feriados, asuetos y días no laborables deben ser considerados como francos simples, sin ser absorbidos ni neutralizados dentro de un esquema rígido de guardias".

"En paralelo, se verifica una grave distorsión salarial, donde múltiples adicionales (antigüedad, título, mayor horario, horario rotativo, entre otros) son absorbidos por el mínimo garantizado, consolidando un esquema de precarización encubierta que desvaloriza la tarea de enfermería", añadieron.

Personal Salud hospital San Martín (3)

En otro párrafo, detallaron: "El análisis del valor hora expone con claridad esta situación: tomando como referencia un valor aproximado de $8.067 por hora, el salario debería alcanzar los $1.290.720 mensuales en función de la carga exigida. Sin embargo, el ingreso real ronda los $927.000, generando una diferencia negativa de aproximadamente $363.720 mensuales, lo cual constituye un perjuicio económico inadmisible".

"Este escenario se agrava en el contexto actual del sistema de salud pública, donde el incremento sostenido de la demanda --producto del deterioro en la cobertura de obras sociales y los altos costos del sistema privado- recae directamente sobre el sector público, intensificando aún más la presión sobre el personal de enfermería. Tal como surge del Dictamen N° 1351, la exigencia de cumplimiento rígido de la carga horaria, desconociendo la dinámica real de los servicios, deriva en sobrecarga laboral, afectando la salud de los trabajadores y deteriorando la calidad de atención", finalizaron.