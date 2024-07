Echaron a una locutora por denunciar al periodista Pablo Duggan

Luego de publicar en la red social X: "Me acaban de echar de @radio10 por no bajar mis tweets y demandar a @pabloduggan", habló en LAM (América), donde relató: "Lo denuncié públicamente el año pasado, no por la vía judicial porque no estaba preparada y, por supuesto, no sabía cómo defenderme. Me llamaron mil veces y me ofrecieron para que me vaya, cinco millones de pesos. No les voy a regalar 17 años de trabajo gratis por cinco millones de pesos".