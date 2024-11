Diputados: Vencen los tiempos para dictaminar con dos días de sesiones

La Cámara de Diputados de la Nación prevé una semana cargada de actividades, con un martes repleto de reuniones de comisión, ya que al día siguiente finaliza el plazo reglamentario que cuentan para poder dictaminar los proyectos, y con una agenda de sesiones no confirmada pero que estima una sesión el miércoles y dos el jueves.

"Ficha limpia"

Previamente, el miércoles está convocada la sesión pedida por el PRO y LLA para tratar finalmente el proyecto de ficha limpia. Será a las 12, y el temario incluye un proyecto que establece el nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia; y el que restituye el voto por correo postal de los argentinos que residen en el exterior, promovido por Cambiemos durante esa gestión y derogado por Alberto Fernández en 2019.

Hay cuatro dictámenes: el de mayoría, suscripto por el oficialismo y bloques de la "oposición dialoguista" (PRO, UCR, Coalición Cívica, Encuentro Federal y CREO), que establece la prohibición para que personas condenadas por corrupción sean candidatas a cargos nacionales. Con un texto que establece que la inhabilitación correrá “desde que exista sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o, en su caso, cumplimiento de la pena correspondiente”.

Allí se contemplan los delitos de cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento; el delito de fraude en perjuicio de la administración pública; y todos los delitos que sean incorporados al Código Penal o por leyes especiales, en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Otros dictámenes

Desde la oposición, el bloque de Unión por la Patria (UP) tiene un dictamen propio, que establece que la prohibición deberá ser por condena firme de la Corte Suprema de Justicia e incorpora los delitos económicos, consignó Parlamentario. Hubo, además, un dictamen planteado por el diputado radical Fernando Carbajal y otro por Vanina Biasi (Frente de Izquierda).

La iniciativa sobre el nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia, se propone la modificación de los artículos 50 y 58 del Código Penal, donde se centra en redefinir la reincidencia y establecer la reiteración delictiva como un factor clave en el proceso judicial. Define la reincidencia como "toda persona que ha sido condenada dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena sea firme". En caso de unificación de condenas, la pena resultante se calculará "como la suma de las penas impuestas".

En tanto, denomina “reiteración delictiva” cuando “se introduce como un nuevo concepto que se refiere a situaciones en las que una persona enfrenta múltiples procesos penales simultáneamente. A partir del primer llamado a declarar, se considera a la persona imputada, lo que puede llevar a la imposición de medidas de coerción más estrictas”.

Finalmente, el proyecto de ley para garantizar el voto por correo postal de los argentinos que residen en el exterior establece que los ciudadanos argentinos que residen fuera del territorio de la República son titulares del derecho a votar en todas las instancias de las elecciones nacionales que deciden cargos efectivos en iguales condiciones que los ciudadanos residentes en el país.

¿Jueves de Presupuesto?

Si sale el dictamen del Presupuesto, el jueves, o más probablemente en la madrugada del viernes, la ley de leyes tendrá media sanción. Para el mismo día la oposición espera realizar la sesión “prorrogada” del martes pasado. Dependerá, precisamente, de lo que suceda con el Presupuesto. Si hay acuerdo con el mismo, no habrá una segunda sesión para avanzar con la reforma de la ley que regula los DNU, ni rechazo al decreto 846 del canje de deuda. Si no hay presupuesto, pasará entonces lo contrario. Una cosa está atada a la otra.

Como sucedió la semana pasada, cuando el compromiso por la ley de leyes hizo cancelar la sesión en la que la oposición confiaba asestarle dos derrotas de alto impacto al Gobierno. Pesó la postura de los gobernadores, que necesitan el presupuesto y convencieron a los diputados necesarios para obturar el quórum. Pero después pasaron cosas. O no pasó lo esperado.

El oficialismo confiaba en tener el dictamen el jueves pasado, aunque no era seguro. Cuando el presidente del bloque UP, Germán Martínez, le preguntó si pensaban firmar dictamen durante esa reunión, Espert fue sincero: “Veremos durante el día”. Por eso hasta se lo vio sosegado al presidente de la comisión, que hasta le permitió a Christian Castillo extender su oratoria sin frenarlo… Mientras tanto, se negociaba.

La cuestión está trabada con los gobernadores. Las modificaciones vinculadas con procedimientos y regla fiscal, el artículo que prevé qué sucede si los ingresos se reducen, pero le da discrecionalidad al Gobierno sobre qué hacer si los ingresos son superiores a los calculados. Algo que la oposición quiere modificar. Todo eso avanzó de manera positiva.

Sin embargo, los gobernadores terminaron la semana que pasó muy molestos porque ninguno de los planteos que hicieron sobre la coparticipación fue concedido. El Gobierno no cede en materia de obras, ATN, AFIP, cajas previsionales… Por eso el jueves no hubo dictamen. Buscarán llegar a la reunión de Presupuesto y Hacienda prevista para este martes a las 15 con algún avance en los acuerdos. La oposición dialoguista quiere que haya un presupuesto; el Gobierno se hace el desinteresado respecto del mismo, pero sabe que es un reclamo del FMI. Y además, si no hay dictamen martes o miércoles y vencen los tiempos… se revitaliza la sesión del jueves en la que la oposición avanzaría contra los DNU.