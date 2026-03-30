Diputados libertarios se comprometieron en buscar la eliminación de la ley de aborto

Legisladores del oficialismo firmaron un compromiso para trabajar en la derogación de la Ley 27.610 durante un acto por el Día del Niño por Nacer.

Un grupo de diputados de La Libertad Avanza suscribió un compromiso público para trabajar activamente en la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada por el Congreso en el año 2019.

Este compromiso fue suscripto en un acta elaborada en el marco del Día del Niño por Nacer, que tuvo su correlato en un acto celebrado en esa jornada en el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados, del que tomaron parte legisladores y representantes de organizaciones comprometidas con “la defensa de las dos vidas”.

De hecho, el texto suscripto habla del compromiso de los firmantes a “trabajar activamente en la defensa de las dos vidas, hasta el logro de la derogación definitiva de la inconstitucional Ley del Aborto.

Acta-compromiso-aborto

Firmantes

El texto lleva las firmas de los diputados Santiago Pauli (Tierra del Fuego), Jairo Guzmán (Santa Cruz), Rubén Darío Torres (Buenos Aires), Gladys Humenuk (Buenos Aires), Mónica Becerra (San Luis), María Luisa González Estevarena (Buenos Aires), Bárbara Andreussi (Jujuy), Andrea Fernanda Vera (Buenos Aires), Miguel Rodríguez (Tierra del Fuego) y Carlos Zapata (Salta).

Durante el acto celebrado en el Delia Parodi, Pauli pidió la colaboración de las organizaciones presentes “para trabajar en todo lo que queremos cambiar en Argentina, incluyendo la derogación de la nefasta Ley del Aborto”, palabras que fueron rubricadas por un cerrado aplauso de los presentes. El diputado fueguino agregó que “aunque por un lado es una posición que personalmente a mí me pone incómodo de decir que queda algo muy importante por hacer en este Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, es un compromiso que nosotros tenemos, que va más allá de cualquier otra cosa. Antes de ser diputados, antes de ser políticos, antes de pertenecer a un espacio político, en mi lugar primero soy cristiano, soy hijo, soy padre, tengo un compromiso. Entonces necesitamos trabajar juntos para que esto se haga realidad”.