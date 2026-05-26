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Riestra igualó ante Palestino en el cierre de su participación en la Copa Sudamericana

En Chile, Riestra igualó por 1-1 ante el local en el cierre de su histórica participación en el certamen internacional. El gol lo hizo Randazzo.

26 de mayo 2026 · 21:41hs
Riestra empató en su despedida del torneo.

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Deportivo Riestra finalizó su primera participación en un torneo internacional con un empate por 1-1 en su visita a Palestino de Chile, en un partido correspondiente a la fecha 6 del Grupo F de la Copa Sudamericana. En un duelo de equipos eliminados, el Malevo se imponía con un tanto de Juan Randazzo y lo igualó de chilena Nelson Da Silva para el trasandino, que jugó más de media hora con 10 por la expulsión de Dylan Salgado.

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