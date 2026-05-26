Riestra igualó ante Palestino en el cierre de su participación en la Copa Sudamericana

En Chile, Riestra igualó por 1-1 ante el local en el cierre de su histórica participación en el certamen internacional. El gol lo hizo Randazzo.

Deportivo Riestra finalizó su primera participación en un torneo internacional con un empate por 1-1 en su visita a Palestino de Chile, en un partido correspondiente a la fecha 6 del Grupo F de la Copa Sudamericana. En un duelo de equipos eliminados, el Malevo se imponía con un tanto de Juan Randazzo y lo igualó de chilena Nelson Da Silva para el trasandino, que jugó más de media hora con 10 por la expulsión de Dylan Salgado.