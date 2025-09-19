La oposición en la Cámara de Diputados de la Nación obligó, vía emplazamiento, a abrir a las comisiones que deben tratar el proyecto que modifica la ley de DNU -que ya tiene media sanción del Senado- y que limita el poder del Presidente.
Diputados avanza en cambios a la ley de DNU
La oposición en la Cámara de Diputados aprobó un emplazamiento para dictaminar la semana próxima, el proyecto que ya tiene media sanción del Senado
El emplazamiento a un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales (que preside el libertario Nicolás Mayoraz) y Peticiones, Poderes y Reglamento (presidida por Silvia Lospennato del PRO) quedó fijado para el martes que viene: 23 de septiembre a las 12. Ese día deben dictaminar el texto para llevar al recinto en la próxima sesión.
La norma ya fue aprobada en el Senado, donde recibió 56 votos a favor de Unión por la Patria, la UCR, el PRO y los federales, y 8 en contra (los siete libertarios y la cordobesa del PRO bullrichista, Carmen Alvarez Rivero).
La ley 26.122, impulsada por Cristina Fernández, fue sancionada en 2006. A raíz de ella, actualmente todo decreto de necesidad y urgencia es válido desde el momento de su firma, a menos que el Congreso lo rechace. Y para eso, tienen que votarlo en contra ambas cámaras.
El proyecto que quieren aprobar ahora propone lo inverso: estipula que para quedar aprobado un DNU tiene que tener el aval de ambas Cámaras, por mayoría absoluta de los presentes, y fija para eso un plazo de 90 días. De lo contrario, el DNU cae. A su vez, si una sola cámara lo rechaza, también queda derogado.
El Congreso ya le rechazó dos DNU a Milei: el que amplió el presupuesto de la ex SIDE en $ 100 mil millones en carácter de fondos reservados y la semana pasada rechazó el que modificaba el régimen de la Marina Mercante y limitaba el derecho a huelga, publica Clarín.
El proyecto aprobado aclara también establece que si un DNU se rechaza "quedan a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia", pero el Gobierno el Presidente no puede dictar otro sobre la misma materia durante ese año parlamentario.
A su vez, el texto plantea que los decretos deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso de la Nación. En otras palabras, impide que vuelva a haber un mega DNU como el 70/2023 de Milei que tenía más de 300 artículos y modificó y derogó decenas de leyes.