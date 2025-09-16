Uno Entre Rios | El País | Elecciones 2025

Elecciones 2025: ya se encuentra disponible el padrón electoral definitivo

El 26 de octubre se renovarán 127 bancas de Diputados y 24 del Senado a nivel nacional. Cronograma completo de elecciones 2025

16 de septiembre 2025 · 13:59hs
Elecciones 2025: ya se encuentra disponible el padrón electoral definitivo

Foto: UNO

El padrón electoral definitivo ya está disponible desde este martes para que cada ciudadano confirme su lugar de votación de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025. Los argentinos que se encuentren empadronados elegirán a los representantes que ocuparán las 24 bancas del Senado de la Nación y las 127 butacas de la Cámara de Diputados que se renuevan en 2025.

La base es confeccionada por la Cámara Nacional Electoral (CNE) con datos del Renaper y será la columna vertebral de las primeras legislativas nacionales que se harán con boleta única de papel, aprobada en 2024.

Cómo consultar el padrón electoral

El 26 de octubre se renovarán 127 bancas de Diputados y 24 del Senado. Para la jornada electoral es fundamental que cada ciudadano consulte previamente el padrón electoral definitivo y verifique su mesa y establecimiento de votación.

Elecciones 2025: ya se encuentra disponible el padrón electoral definitivo

Elecciones 2025: ya se encuentra disponible el padrón electoral definitivo

*Ingresar al sitio oficial: consultar el padrón aquí.

*Completar los datos: número de DNI, género según figura en el documento y distrito.

*Resolver el captcha de seguridad y presionar el botón Consultar.

*Anotar los datos de votación: escuela, número de mesa y orden que aparecen en pantalla.

*Verificar antes de votar: el domingo 26 de octubre conviene chequear nuevamente, ya que la Justicia Electoral puede ajustar locales hasta 48 horas antes de la elección.

Cronograma electoral

16 de septiembre: impresión y publicación de los padrones definitivos. También se lleva a cabo la designación de autoridades de mesa.

21 de septiembre: inicio de campaña electoral en medios de comunicación.

1° de octubre: difusión de lugares y mesas de votación.

24 de octubre: fin de la campaña electoral (dos días antes de la elección) e inicio de la veda electoral a partir de las 8 de la mañana.

26 de octubre: elecciones generales.

28 de octubre: inicio del escrutinio definitivo y fin de período de reclamos y protestas sobre vicios en la constitución o funcionamiento de las mesas y sobre la elección.

25 de diciembre: fin del plazo para justificar la no emisión del voto.

1° de febrero: fin del plazo para presentar el informe final de campaña.

Provincias que eligen senadores:

• Entre Ríos: tres

• Salta: tres

• Chaco: tres

• Santiago del Estero: tres

• Ciudad Autónoma de Buenos Aires: tres

• Neuquén: tres

• Río Negro: tres

• Tierra del Fuego: tres

Provincias que eligen diputados:

• Jujuy: tres

• Salta: tres

• Formosa: dos

• Tucumán: cuatro

• Chaco: cuatro

• Santiago del Estero: tres

• Catamarca: tres

• Santa Fe: nueve

• Corrientes: tres

• Misiones: tres

• Córdoba: nueve

• La Rioja: dos

• San Juan: tres

• San Luis: tres

• La Pampa: tres

• Buenos Aires: treinta y cinco

• Ciudad Autónoma de Buenos Aires: trece

• Mendoza: cinco

• Chubut: dos

• Santa Cruz: tres

• Tierra del Fuego: dos

• Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero también tendrán elecciones locales de forma simultánea con las nacionales.

Boleta Única

La Boleta Única Papel (BUP) reúne a todos los candidatos en una boleta y garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación.

Elecciones 2025 Padrón Electoral Cámara de Diputados ciudadano votación
