Cámara de Diputados: se reúnen comisiones para tratar emergencias en pediatría, residencias y discapacidad

Las comisiones de Discapacidad y de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Nación tratan, respectivamente, las emergencias en Discapacidad y la emergencia de salud pediátrica y residencias médicas.

Se tratan proyectos de resolución sobre el pedido de suspensión temporal de cualquier trámite de baja o restricción de las pensiones no contributivas por invalidez cuando el beneficiario posea un certificado único de Discapacidad y/o un certificado médico oficial.

Se exige al director ejecutivo de la Agencia Nacional De Discapacidad (Andis) se restituyan las pensiones no contributivas por invalidez laboral y otras cuestiones conexas. También la restitución de las pensiones no contributivas (PNC) dadas de baja por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y otras cuestiones conexas.

En tanto ingresan pedidos de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con la suspensión de las pensiones no contributivas (PNC) por invalidez laboral por parte de la Agencia Nacional De Discapacidad (ANDIS) y sobre diversas cuestiones relacionadas con los procedimientos de compras y contrataciones realizados por ese organismo. )

Comisión de Acción Social y Salud Pública

Fueron invitados representantes del sector de la salud, quienes expondrán sobre la temática de “Emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud”.

Karina Nieto, mamá de Amorina.

Mariana Saravia, mamá de Francisco.

Daiana Giselle Hesling, mamá de Benjamín Trotta.

Darío Barsotti, Coordinador del Centro de Atención al Pacientes Hemato Oncológicos - CAIPHO -

Raquel Staciuk, Jefa del Servicio de Trasplante de Médula Ósea.

Crisitina Alonso, Jefa del Área de Laboratorios Especializados.

Laura Oliverac, licenciada en Psicopedagogía del Servicio de Clínicas Interdisciplinarias.

Juan Carlos Vasallo, Ex Director de Docencia e Investigación - Hospital Garrahan.

Abril Dispenza, Paciente Trasplantada del corazón.

Valentín, García, Médico Pediatra.