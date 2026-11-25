Tras ganar la Sudamericana, Boca recibe a Independiente Rivadavia en La Bombonera. Están 1 a 0 en el primer tiempo tras el tanto de Paredes de penal.

Boca vuelve a jugar de local por el torneo local.

Boca Juniors juega ante Independiente Rivadavia en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Están 0 a 0.

Leandro Paredes marcó el 1-0 con una definición a un ángulo de Emmanuel Gómez Riga.

15 MINUTOS: ¡LLAMADO DEL VAR Y PENAL PARA BOCA!

José Carreras advirtió a Luis Lobo Ledina por una clara mano de Ezequiel Bonifacio en el área y el juez principal sancionó la pena máxima después de ver la acción en el monitor.

4 minutos: nuevo ataque de Independiente Rivadavia

El centro de Ezequiel Bonifacio pasó de largo a todos y Matías Fernández aprovechó en el segundo palo para encajar una volea desviada.

3 minutos: excelente tapada de Álvaro Montero

El arquero contuvo un remate de Luis Sequeira desde media distancia y se quedó con la pelota tras dar un pequeño rebote.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

La formación de Boca vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El posible once de Independiente Rivadavia vs. Boca, por el Torneo Clausura