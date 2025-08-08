Uno Entre Rios | El País | Diana Mondino

Diana Mondino sobre el caso $Libra: "O no es muy inteligente o es una especie de corrupto"

La excanciller Diana Mondino consideró que Javier Milei no debería haber compartido en sus redes sociales el lanzamiento del memecoin.

8 de agosto 2025 · 09:00hs
Diana Mondino sobre el caso $Libra: O no es muy inteligente o es una especie de corrupto

La excanciller Diana Mondino reapareció este jueves y cuestionó al presidente Javier Milei por su papel en el criptoescándalo de $LIBRA. En una entrevista para un medio extranjero especuló con las razones del posteo del mandatario: "o no es muy inteligente o es una especie de corrupto".

"No debería haberlo publicado", afirmó Mondino durante una entrevista de la cadena de noticias Al Jazeera donde, entre otros temas, le preguntaron si el Presidente debería haber publicado sobre $LIBRA.

Mondino, apartada del Gobierno tras una votación de Argentina en la ONU que condenó el bloqueo económico a Cuba, no sólo cuestionó al Presidente sino que dejó abierta la posibilidad de que supiera la estafa que significaría el lanzamiento de $LIBRA. Tras plantear las dos posibilidades, "no muy inteligente o corrupto", afirmó no saber cuál de las dos opciones es la correcta.

"O no es muy inteligente o es una especie de corrupto"

Luego ensayó una respuesta sobre por qué lo hizo. "Creo que alguien le contó de ello, él pensó que era una buena idea. Así que hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es una especie de corrupto", evaluó. Ante la sorpresa del entrevistador, Mondino prefirió no responder: "tú eliges. Yo no sé".

No llegó a denominarlo como "corrupto", pero tampoco lo negó. "Espero que no", dijo ante la consulta de si era un "presidente corrupto". Si llegará a serlo "tendrá que ir a la cárcel", sostuvo.

Después intentó corregirse y negar haber afirmado que Milei podría ser responsable de la posible estafa en el caso $LIBRA. Se escudó ante la imposibilidad de saber sobre ese tema. Al finalizar defendió las políticas económicas del Gobierno y afirmó que "Argentina está ante una gran oportunidad". "No la desperdiciemos", pidió.

