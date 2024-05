Diana Mondino explicó polémica frase tras ser acusada de xenófoba

La canciller, Diana Mondino, se encontró en el ojo de la tormenta a partir de una serie de declaración luego de partir de Pekín a París. La funcionaria había expresado: "Son chinos, son todos iguales", a raíz de las especulaciones de la base china en Neuquén, donde sólo había personal civil y no militar.

LEER MÁS: Diana Mondino en China solicita inversiones

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diana Mondino (@diana_mondino)

La economista negó que hubiera una "metida de pata" y acotó: "Son todos iguales, todos civiles. Estábamos hablando de la visita a la estación espacial, fue hace pocos días y lo que destaqué fue la naturaleza civil del personal, que no había uniformes. Los argentinos también eran todos iguales, ninguno uniformado”, expresó y agregó: “Todos estamos en el mismo carácter de civiles; me sorprende el argumento, pero bueno, no importa”, indicó.

LEER MÁS: Veteranos de Malvinas repudiaron los dichos de Diana Mondino

Diana Mondino China acuerdo 1.jpg

"Si queremos hacer algo abiertamente malinterpretado se puede, puede faltar parte de la frase, varias cosas”, deslizó. “Pero tengamos claro la importancia de la visita a la estación espacial, eso se estaba hablando. La cooperación china es una de las cosas que han captado la imaginación popular. Se ha verificado esa y otra base de una organización europea, que también fue visitada, y en todos los casos las visitas a las dos estaciones se hicieron con personal civil sin ningún otro tipo de cosa. Si le queremos poner a todo lo que se habla de China una mala palabra o algo discriminatorio... yo me refiero a que no había nadie uniformado”, sentenció.