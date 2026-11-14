San Justo: control de fauna silvestre detectó irregularidades en Parque Pericos

Inspectores constataron irregularidades administrativas y normativas en materia de caza y protección de la fauna, Ley Provincial Nº 4.841 en San Justo

Inspectores constataron irregularidades administrativas y normativas en materia de caza y protección de la fauna, Ley Provincial Nº 4.841 en San Justo

Personal de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, en un operativo conjunto con Gendarmería Nacional Argentina; realizó tareas de inspección y control en el establecimiento Parque Pericos, San Justo.

Como resultado del procedimiento, los inspectores constataron irregularidades administrativas y normativas en franca contravención a la legislación provincial vigente en materia de caza y protección de la fauna: Ley Provincial Nº 4841 y normativas complementarias.

Entre las principales observaciones detectadas por el cuerpo de inspección, figuran la falta de documentación respaldatoria y de declaración formal sobre el origen, tránsito e ingreso de diversos ejemplares de fauna al territorio provincial; así como inconsistencias en los registros obligatorios del establecimiento.

Como resultado de las actuaciones labradas durante el operativo, el organismo de control procedió al secuestro preventivo de ejemplares de aves silvestres y estableció un plazo legal perentorio para que el responsable del predio efectúe el descargo correspondiente y regularice la situación administrativa de los animales bajo su guarda.

Estas tareas de fiscalización forman parte de las políticas permanentes del Gobierno provincial, orientadas a garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales, velar por el bienestar de la fauna autóctona; y asegurar la transparencia en la tenencia de animales silvestres en todo el territorio provincial.