Día de la Seguridad Vial: "Poco para celebrar"

El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial insistió en la necesidad de que la seguridad vial sea considerada una política de Estado.

En el marco del Día de la Seguridad Vial, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) expresó su preocupación por la situación que atraviesa el país en materia de tránsito y seguridad en las rutas, y aseguró que existen pocos motivos para celebrar la fecha. Remarcó la ausencia de políticas públicas sostenidas destinadas a mejorar la seguridad vial y reducir la cantidad de accidentes y siniestros que se registran de manera permanente en Argentina.

Desde CONADUV exhortaron al Gobierno Nacional, a los gobiernos provinciales, legisladores nacionales y provinciales, intendentes y concejales, entre otros actores con responsabilidad institucional, a impulsar medidas concretas vinculadas a la educación vial, los controles y la infraestructura de caminos y rutas.

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Según señalaron, resulta imprescindible avanzar de manera urgente en acciones coordinadas que permitan disminuir el elevado índice de siniestros viales y sus consecuencias, una problemática que continúa afectando a miles de personas en todo el país.

Finalmente, la organización insistió en la necesidad de que la seguridad vial sea considerada una política de Estado, con el objetivo de preservar vidas y mejorar las condiciones de circulación para todos los usuarios de la vía pública.

Según el Observatorio de Seguridad Vial de la provincia, en lo que va del año hay un total de 330 siniestros viales de los cuales 50 fueron fatales y hubo 66 fallecidos en total. La cantidad de personas involucradas en los hechos llega a 796.