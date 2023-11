Debate Presidencial: Javier Milei apuntó a "los tosedores de Massa"

Analistas y medios reflejaron la ventaja de Sergio Massa ante un Javier Milei que no supo aprovechar los bloques, sobre todo el de Economía, para resaltar los errores de la gestión peronista. También resaltaron cómo el candidato de Unión por la Patria supo manejar los tiempos y el ritmo del debate interpelando al Libertario sobre sus contradicciones.

Debate presidencial: la comunicación no verbal

En sus redes sociales, pasadas las cuatro de la madrugada hizo su balance del debate.

En el debate quedó plasmada claramente la decisión que tenemos por delante los argentinos.



De un lado un político mentiroso, cínico, coacheado, prepotente y soberbio que cree que el Estado le pertenece; y que quiere seguir haciendo las mismas cosas que… — Javier Milei (@JMilei) November 13, 2023

Sin embargo Javier Milei dijo esta mañana, haberse sentido muy cómodo: “Me sentí muy cómodo. Lo que hay que comprender es lo que va a buscar cada uno al debate”, comenzó a modo de introducción, en diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Mitre. “Había una clara intención de (Sergio) Massa de provocarme y, con su equipo de brasileños y psicólogos, tratar de buscar elementos para probarme y que yo me saliera de sí. Me provocó, fue muy agresivo muchas veces, pero no logró sacarme del eje en ningún momento”, sentenció.

Además apuntó a la “campaña del miedo” que manejó el equipo contrincante y apuntó a la táctica de Massa de preguntarle “por sí o por no”: “Él empezó con un formato en el que salió a preguntarme a mí, se ve que se va a dedicar al periodismo”, chicanéo en otra parte de la entrevista. Y ante la consulta de por qué no apeló a los datos negativos de la gestión del Ministro de Economía para contragolpear, explicó nuevamente: “Las preguntas eran funcionales a mi estrategia... mi objetivo era demostrar todas las falsedades que me han hecho con la campaña negativa. Luego yo tenía una segunda vuelta, que era la parte de Producción y Empleo, y ahí le doy una sopapeada que lo rompo todo”.

Más tarde, Milei habló en Radio Continental y explicó por qué Mauricio Macri y Patricia Bullrich no lo acompañaron anoche en la Facultad de Derecho: “Son de otra fuerza política, no tenían porque estar en ese lugar”.

Luego contó cómo preparó el debate: “Lo trabajé con gente de mi equipo y sumamos a una fonoaudióloga que me ayudó además a mejorar mi lenguaje corporal. Yo podría haber salido y ponerme histriónico, no olviden que fui cantante de rock y eso lo manejo, pero la seriedad del asunto es para tomárselo muy en serio”.

Finalmente, Milei adelantó que el nombre de su ministro de Economía lo anunciará el día después del balotaje (obviamente si resulta electo presidente) y detalló cuáles serán sus próximos pasos antes de la elección del domingo: “Hoy voy a responder preguntas a los medios de comunicación, pero sólo a los periodistas que considero respetables. Y haremos dos caravanas grandes: una el martes en Rosario y el cierre de campaña lo vamos hacer en Córdoba el jueves”, finalizó.