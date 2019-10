En el marco de la campaña nacional “Sí, se puede”, el presidente, Mauricio Macri, estuvo ayer en el Parque O’Higgins de la provincia de Mendoza, en donde fue recibido por el gobernador, Alfredo Cornejo, y por el gobernador electo Rodolfo Suárez.

“Nos unen muchas cosas. Primero: queremos todos juntos cuidar la democracia. Queremos vivir en paz. Creemos en la honestidad. Queremos respetar al otro. Queremos vivir en libertad. Queremos construir y no destruir. Queremos un futuro mejor para nuestros hijos. Y jamás bajamos los brazos. Y decimos no a la impunidad”, expresó el Presidente.

En ese momento, cuando leyó algunos de los carteles que portaban los asistentes, apuntó su postura respecto de la legislación acerca del aborto, dado que había un cartel sobre el tema.

“¿Qué dice ahí? No veo, no veo. ¿Qué dice? Ah, claramente a favor de las dos vidas. A favor de las dos vidas”, repitió.

Si bien la postura del Presidente tuvo amplia repercusión en los medios, surgió azarosamente, ya que de no haber estado allí ese cartel, es dable pensar que no se hubiera referido a la cuestión.

“No sé cómo expresarles lo que siento. Verlos acá me llena el corazón, me llena el alma. Estamos todos contentos, felices de estar acá con ustedes, porque lo que nos están haciendo sentir acá es que nosotros, los que estamos acá, no nos resignamos. Creemos que hay una Argentina mejor para todos. Está mucho más cerca de lo que hoy podemos ver”, manifestó eufórico frente a una plaza colmada por una multitud que decidió acompañarlo en su último acto del fin de semana.

Hace solo una semana Mendoza eligió gobernador a Rodolfo Suárez, el candidato de Cambia Mendoza. Durante la campaña los referentes locales sostuvieron que se trataba de una elección estrictamente provincial y no tuvieron reparos en admitir que le habían pedido a Macri que postergara su llegada a la provincia hasta después de los comicios. Y en los festejos, el actual gobernador, el radical Alfredo Cornejo, reiteró que había sido una elección estrictamente provincial, aclarando que él no era ningún panqueque para modificar lo dicho antes de la votación.

En las PASO presidenciales, el candidato Alberto Fernández obtuvo más votos que Macri.

“Quiero pedirles a los mendocinos un voto categórico el 27 de octubre para Mauricio Macri. Y quiero decirles para los pesimistas de siempre. Para que nos quieren bajar los brazos: sí, se puede. Y se puede ganar la elección nacional porque en Mendoza se pudo”, indicó ayer Cornejo, cambiando un poco lo dicho una semana atrás.

Macri, por su parte, sostuvo la necesidad de convencer “a cada amigo, a cada familiar, a cada compañero de trabajo que comparte nuestros valores pero que hoy por ahí está enojado por esta realidad económica que tenemos que enfrentar. Y hay que decirles que viene el alivio, que viene el crecimiento y que tenemos que seguir juntos”, insistió.