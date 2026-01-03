Uno Entre Rios | El País | Cristina Kirchner

Cristina Kirchner recibió el alta médica tras su operación por un cuadro de apendicitis

El parte médico difundido este sábado por el Sanatorio Otamendi confirmó la evolución de la exmandataria, luego de 14 días de internación. Volverá a su departamento para continuar con la prisión domiciliaria

3 de enero 2026 · 16:32hs
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió el alta médica tras haber permanecido internada por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio, según confirmó este sábado el Sanatorio Otamendi en un parte médico oficial.

El comunicado destaca que, luego de la evolución favorable, le fue retirado el drenaje peritoneal y se dispuso el inicio de un tratamiento antibiótico por vía oral. El seguimiento de su recuperación continuará en su domicilio y estará a cargo de su equipo médico personal.

LEER MÁS: Internaron a Cristina Kirchner en una clínica porteña por una dolencia abdominal

El último parte médico había sido difundido el 29 de diciembre, en el que se destacaba la necesidad de que la expresidenta continuara con los cuidados sanatoriales.

Tras ese comunicado del Otamendi , el Tribunal Oral Federal N°2 que está a cargo del proceso de prisión domiciliaria que atraviesa la ex jefa de Estado, avaló que CFK permanezca internada.

“Se encuentra progresando favorablemente su dieta, con indicación actual de dieta blanda con buena tolerancia, eliminación de gases y catarsis positiva al día de la fecha”, señalaba el informe que recibió la Justicia por parte de los especialistas.

Precios en dólares y salarios bajos: Argentina sigue siendo un país caro para vivir

