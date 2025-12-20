Cristina Kirchner fue trasladada este sábado al Sanatorio Otamendi donde permanece internada para que le realicen una batería de estudios. Llegó a la clínica, previo a pedir autorización judicial, por una fuerte dolencia abdominal.
Internaron a Cristina Kirchner en una clínica porteña por una dolencia abdominal
Cristina Kirchner fue trasladada al centro médico donde definieron que era necesario hacerle una evaluación más exhaustiva.
20 de diciembre 2025 · 19:59hs
Fuentes de su entorno informaron a la prensa que “Al presentar una dolencia abdominal, médicos concurrieron a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, definieron que era necesario una evaluación más exhaustiva”.
“Cualquier novedad será comunicada a través de partes médicos de la institución”, agregaron.