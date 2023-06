El discurso de la Vicepresidenta se produjo un día después de la inscripción de la alianza electoral Unión por la Patria (UP), la nueva denominación que adoptará el Frente de Todos (FdT) para las elecciones de este año, y de la definición del reglamento interno para una eventual primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

"Cuando Néstor (Kirchner) le pagó al FMI en 2005 no fue un acto ideológico, sino absolutamente pragmático, porque si vos querés ser presidente y te postulás para presidente es porque querés gobernar el país, es porque querés decidir qué es lo que se va a hacer en la economía, en obra pública, en educación y en lo que fuere", afirmó la expresidenta.

"Lo que pasaba en 2001 podría extrapolarse perfectamente a lo que pasa ahora", dijo la vicepresidenta en referencia a la dependencia del ingreso de recursos del Fondo Monetario internacional, lo cual se ve reflejado en la serie "Diciembre de 2001", la cual recomendó. "Esa serie es lo mismo que ahora con respecto al Fondo Monetario Internacional y la tensión, la pistola en la cabeza que te ponen. No es el mismo país. En 2001 tenías dos dígitos de desocupación, la Asignación Universal por Hijo no existía, la mayoría de la gente no había podido acceder a la jubilación y había hambre; pero se vuele a repetir la misma historia", agregó.

"Necesitamos imperiosamente un modelo que acabe con la economía bimonetaria y que además permita tener una postura única, uniforme, nacional, patriótica, frente a los que nos exigen programas de ajuste", consideró la Vicepresidenta.

Por otro lado, criticó a quienes "desde el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial", en referencia al sector del presidente Alberto Fernández y el precandidato a presidente Daniel Scioli en el marco de la discusión por la representación de las minorías en las PASO.

Cristina Fernández de Kirchner tuvo a su lado a Gabriel Katopodis, de quien dijo: "Es uno de los funcionarios que sí funcionan", a lo que agregó: "Hay muchos funcionarios que funcionan, es cierto. El problema es que no tuvimos a los que funcionaban en los que estaban manejando la economía y la tarasca".

"Hay que decirle a la sociedad la verdad. Si tenés que firmar porque tenés la 45 en la cabeza, tenés que decirle que tenés que firmar, porque después de todo ese préstamo no lo adquirió este gobierno", continuó en sus críticas a la gestión de Alberto Fernández y a los condicionamientos del FMI.

Finalmente, pidió que "haya diálogo entre todas las fuerzas políticas para abordar el terrible tema del endeudamiento con el FMI". Y sentenció: "Ese es el principal problema que tiene hoy la República Argentina".

El hospital regional de Rio Gallegos, cuya ampliación se habilitó este jueves, fue inaugurado en 1995, durante un acto encabezado por el entonces presidente Carlos Menem, bajo la gobernación de Néstor Kirchner en Santa Cruz, en la cual su hermana y actual gobernadora ocupaba el cargo de ministra de Asuntos Sociales en la provincia.

