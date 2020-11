Covid-19: científicas crearon un spray contra el virus

“De esta manera los médicos se podrían aplicar el spray y estar protegidos contra el coronavirus por un tiempo prolongado”, afirman las investigadoras del CITEMA y el LEMIT -ambos centros de I+D de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia- .

Alfieri, contó que se trata de una formulación de base alcohólica que tiene la propiedad de sanitizar. “Además posee una mezcla de nanopartículas que cumplen dos funciones. Por un lado, impermeabilizan la superficie: las microgotas que liberamos, que podrían contener partículas virales, no se adhieren al material. Por otro lado, en el caso de que la carga viral sea importante, las nanopartículas desactivan al virus; lo desestabilizan y hacen que no contagie”, agregó la especialista, remarcando que es un material que no lixivia (esto es: no se quita de la superficie donde fue aplicado) y que “en indumentaria, podría durar entre 5 o 6 lavados”.

Como una de las advertencias respecto a este spray,d indicaron que la formulación no es de consumo humano y no debe aplicarse sobre la piel. En tanto que como aspecto alentador de este producto precisaron que generarlo no es costoso en términos económicos. “En la UTN podríamos hacer hasta mil litros por semana, por lo que pasar a nivel industrial no sería un problema”, concluyó Alfieri.